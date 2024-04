Los ejercicios fáciles para adelgazar que hacen las japonesas antes de irse a dormir

Dormir bien es un asunto que está muy vigente en España, al menos un 50% de la población tiene problemas para conciliar el sueño y un 32% se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. Esto puede estar vinculado con la obesidad, pues según un estudio publicado por el INE, el 36,6% de los españoles padece sobrepeso y el 13,7% obesidad. Además, el 35% podría tener problemas de sueño, tal y como indica la Sociedad Española de Neurología.

Otro estudio publicado en la revista JAMA Internal Medicine demostró que las personas obesas (con un IMC igual o superior a 30) descansaban mucho peor que el resto. Por este motivo, los japoneses Mariko y Tomoya idearon un método para conseguir este objetivo sin tener que acudir a un médico o a un gimnasio. Se trata del método 'B-Life', que tiene como fin dormir bien y adelgazar.

El método japonés para dormir bien y adelgazar

Está demostrado que existe una desregulación evidente del sistema neuroendocrino de control del apetito durante la privación de sueño que altera la tasa metabólica, con un impacto negativo en el mantenimiento del peso o en las intervenciones para perder peso.

El método que los maestros japoneses llaman 'B-life' se basa en un ejercicio sencillo y que todo el mundo conoce, el yoga. Sus creadores han descubierto que este ejercicio permite combatir el insomnio, liberar el estrés y reducir la ansiedad.

Tal y como afirma un estudio publicado en el Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, "la incorporación de ejercicios regulares de Yoga en la rutina diaria de las personas mayores puede ayudar a conseguir una buena calidad del sueño, así como a mejorar la calidad de vida". Otra revisión reveló que las personas que practicaron yoga durante al menos cuatro años tenían entre dos y cuatro veces menos probabilidades de engordar con la edad que las que no lo hicieron.

El yoga no sólo puede ayudar a perder peso y quemar grasa, sino que también tonifica y aumenta la flexibilidad, además de beneficiar la mente. "Las prácticas de yoga más intensas son las que queman más calorías, pero la clave está en encontrar una práctica del nivel adecuado para cada persona", señala la fundadora de W1LL Yoga, Jacinta McDonell. Mariko y Tomoya destacan 3 ejercicios realizados desde el suelo para favorecer la postura al dormir.

Postura de la tortuga para mejorar la circulación

Esta postura se centra en la activación de la cadera, la pelvis y la espalda. Para realizarla, debes seguir 3 pasos:

Siéntate con las piernas estiradas hacia delante y las manos en el suelo junto a las caderas. Presiona el suelo con los muslos, flexiona los pies y levanta el pecho. Lleva las piernas a los bordes de la esterilla, con las rodillas a la misma anchura que los hombros. creando una forma de rombo con tus piernas

Esta posición puede favorecer según los japoneses, la articulación de la cadera y fomentando una mejor circulación sanguínea en la pelvis. Además, aumenta la flexibilidad de la cadera, ajusta la distorsión de la pelvis, mejora y previene el dolor de espalda y tiene un efecto sedante. Tómate tu tiempo para trabajar estas zonas mientras haces la posición.

Alivia el dolor de espalda con la postura del medio lazo

Para hacer este ejercicio debes estar bien acomodada, se centra en la pelvis, la espalda, la cadera y los pies.

Comienza sentada y estira una pierna. ​Flexiona la otra pierna y apóyala encima de la pierna estirada. Endereza la espalda.​ ​Inclina el cuerpo hacia delante manteniendo una rodilla encima de la otra. Coloca los codos en el suelo. Repite lo mismo hacia el lado contrario.

Esta postura de los expertos japoneses tiene muchos beneficios, entre ellos el ajuste de la distorsión pélvica el alivio del dolor de espalda, el aumento la flexibilidad de la planta de los pies así como la estimulación de la zona de la cadera e incluso la mejora de la función de los órganos internos.

'Escaneo corporal': toma conciencia de tu cuerpo

Este enfoque, mencionado en el libro de Mariko y Tomoya 'Yoga para dormir', se llama "escaneo corporal", es decir, tomar conciencia de tu cuerpo y se divide en 3 pasos:

Túmbate boca arriba, estira las piernas y brazos, cierra los ojos poco a poco. Mueve el cuello despacio, y siente su peso. Luego, relaja la cabeza en el centro y destensa los músculos faciales. Presiona ligeramente los globos oculares y relaja los músculos faciales y el pecho. Debes sentir el peso de tus brazos para abrir la clavícula y el pecho. Por último relaja el abdomen y la pelvis. Evita tensar los glúteos y las piernas. Con cada exhalación, libera la tensión y siente cómo te hundes en la cama. Respira cálidamente por todo el cuerpo.

Relaja abdomen, pelvis y evita tensar glúteos y piernas. Con cada exhalación, libera la tensión y siente cómo te hundes en la cama. Respira cálidamente por todo el cuerpo. Siente la calma, desconéctate del día y abraza la gravedad terrestre.

