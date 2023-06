Yoga en casa: todo lo que necesitas saber según la yogui experta Patry Montero

El yoga se ha convertido en una de las prácticas más seguidas en España, sobre todo durante y después del confinamiento. Muchos llegan a él para ganar flexibilidad, para ponerse en forma o para hacer algunos estiramientos tras una larga jornada de trabajo, pero luego se quedan por todos los beneficios psíquicos que nos aporta.

Quien lo ha practicado sabe que al final siempre se sale con un 'mindset' completamente diferente al que se entró en la clase, mucho más tranquilo, relajado y en paz. Sin embargo, esto no es lo único que podemos sacar del yoga, también ayuda a la digestión, mejora la postura, ganarás más fuerza y te ayuda perder algunos kilos gracias a disciplinas como el vinyasa yoga.

Este deporte para mantener el cuerpo y la mente en forma se ha convertido en el favorito para muchos y ahora, gracias a internet, podemos practicarlo siempre que queramos en casa, aunque no tengamos ni idea. Esta opción no para de ganar adeptos, ya que además de poder practicar cuándo y dónde queramos, es mucho más barata que ir a un estudio.

No obstante, uno de los grandes retos a la hora de hacer yoga en casa es el comenzar siendo principiante, y es que nos podemos encontrar un poco perdidos. Qué tipo de ropa usar, el equipamiento necesario, cada cuánto debemos practicar... Este tipo de cuestiones pueden echarnos hacia atrás a la hora de iniciarnos en la práctica, pero por suerte contamos con Patricia Montero, actriz e instructora de yoga, disipar todas nuestras dudas.

Casa vs. estudio: ¿cuál escoger?

Una de las primeras decisiones que tenemos que tomar cuando empezamos a practicar yoga es si vamos a hacerlo en casa o en un estudio. Como ya hemos adelantado antes, cuando somos principiantes, solemos empezar por acudir a una clase presencial, pero no es necesario.

Según Patry, "depende mucho de tu tiempo y de cómo te sientas más cómoda, ambas opciones son buenas, siempre que elijas bien a tus profes. Las clases 'online', te permiten mucha flexibilidad horaria y eso es una ventaja para quienes estamos con agendas imposibles, eso sí, en este caso, presta atención a las indicaciones, utiliza un espejo para ver si estás bien colocada y si tienes dudas, pregunta".

Además, como nos comenta la experta, una de las principales ventajas que tenemos a la hora de practicar yoga en casa es el no tener que desplazarnos a ningún centro y poder practicar a la hora que queramos. "Elegir una zona de tu casa para que se convierta en tu 'shala' particular es superagradable, creando en ese espacio una atmósfera a la que quieres volver siempre".

Un cinturón y dos bloques nos ayudan a llegar a las posturas Yogimi

¿Qué necesito si voy a hacer yoga en casa?

Puede que esta sea una de las grandes incógnitas a las que nos enfrentamos a la hora de practicar en casa. ¿Necesito lo que sacan las 'influencers' en Instagram? ¿Es imprescindible la rueda de yoga? ¿Dónde guardo el 'feetup'?

"La esterilla de yoga es lo primero en lo que debes invertir, debe ser antideslizante para evitar lesiones y que la práctica sea confortable. Estar cómoda es lo más importante para no desistir y si la esterilla se dobla todo el tiempo, se mueve o te resbala, es fácil que termines dejándolo", nos cuenta Patry.

La ropa, por otra parte, es igual de importante. A diferencia de la que usamos en el gimnasio, esta debe ser más fluida y suave. "La ropa que esté fabricada con materiales naturales y transpirables, que no apriete y permita libertad de movimiento. Y sobre todo, que te sientas cómoda y por qué no, guapa".

Además, también nos recomienda tener dos bloques y un cinturón para que nos ayuden a llegar a las posturas en las que necesitamos más flexibilidad. "Por último, un zafú o cojín de meditación, junto con un 'japa mala' para facilitarte las meditaciones. Recomiendo mi marca Yogimi para adquirir cualquiera de estos complementos. La experiencia de más de 10 años de yoga me ha llevado a tener los productos que realmente siento que son los mejores para practicar, primera calidad, sostenibles y con diseño único".

¿Qué tipo de esterilla es la mejor para no sufrir lesiones ni que nos duelan las articulaciones?

La esterilla es una de las partes más importantes de nuestra práctica. No solo nos da mayor estabilidad y evita que nos resbalemos, también ayudan a prevenir lesiones y hace que nuestra práctica sea más placentera.

"Sin duda la esterilla Supergrip. Está fabricada con materiales naturales y no contaminantes, además de ser totalmente adherente y tener el grosor suficiente para que no duelan las articulaciones. Para este caso también puedes reforzar con un 'pad' (agregando grosor sólo en las zonas necesarias). En mi marca Yogimi, nos llevó 2 años llegar a fabricar y diseñar esta esterilla".

¿Por qué estilo de yoga debemos empezar?

Una vez ya lo tenemos listo, nos ponemos a buscar alguna clase que nos interese, sin embargo, lo que nos encontramos son una gran cantidad de estilos diferentes: hatha, vinyasa, bikram, kundalini... ¿Cuál de todos escoger?

La experta lo tiene claro: "Estilos como el vinyasa, hatha o yin yoga, ajustando como he comentado antes con bloques y/o cinturón. Y posturas básicas de pie como el triángulo (trikonasana), los guerreros (virabhadrasana), la pinza (pada hastasana), extensiones de columna como la cobra (bhujangasana) y saludos al sol".

El hatha yoga es uno de los mejores estilos para empezar Yogimi

¿Qué es lo más importante en lo que nos tenemos que fijar a la hora de escoger un profesor 'online'?

Si somos principiantes, lo normal es que al principio confiemos en un profesor para que nos introduzca en la práctica, ya sea de pago o gratis. A diferencia de las clases presenciales, dar con un buen instructor es mucho más fácil, ya que podemos saltar de un video a otro hasta dar con el que más nos convenza.

Según Patry, lo primero es que "te transmita paz, calma y seguridad en lo que hace, además que te dé las indicaciones necesarias para entrar y salir bien en las posturas sin que te hagas daño. En Yogimi somos 9 profesores actualmente y cada unos tenemos un estilo y llegamos a un público distinto, no todos gustamos a todo el mundo".

¿Cada cuánto debemos practicar?

Otra de las incognitas que nos encontramos es cada cuánto tiempo debemos tomar una clase. A diferencia del gimnasio y otras actividades como el 'body combat', el pilates o el 'spinning', el yoga es un deporte menos demandante físicamente. Además, su impacto en la salud mental es otro factor a la hora de cuántas veces lo practicamos.

"Practícalo siempre que puedas, lo ideal es que tu práctica sea diaria, o seis días a la semana con uno de descanso. Si te es imposible, no sufras, adapta tu práctica al momento en el que estás, y en ese lugar, busca un momento, aunque sean 10 minutos, para sentarte a respirar profunda y conscientemente. Lo más importante es la constancia, si hay épocas en las que puedes menos, no pasa nada, pero no lo dejes y trata de encontrar en esos momentos, aunque sean 'express', unos minutos de calma y conexión contigo", nos cuenta la yogui.

La meditación es fundamental Yogimi

¿Es importante meditar al principio y al final de cada práctica?



En muchos vídeos de clases habrás visto que tanto al iniciarla como al terminar se hacen un par de minutos de meditación. Al igual que con el calentamiento y el estiramiento, podemos caer en la tentación de omitir esta parte si no tenemos mucho tiempo, pero... ¿Es recomendable?

"La meditación te conecta y te ancla al momento presente. En mis clases normalmente empiezo con una micro meditación de 2 o 3 min, para tomar conciencia de nuestro estado y calmar la mente. Después, propongo una intención (mantra) que permite trabajar con ese foco, por ejemplo 'Me quiero, me cuido, me respeto'. Mantener una intención en la práctica permite que la mente se centre en el aquí y ahora, dejando que fluyan los beneficios de las posturas. Hasta incluso puede que toda tu práctica se vuelva una meditación en movimiento, manteniendo el ritmo de tu respiración. Y terminamos con una pequeña meditación final, en savasana (postura del muerto) o sukhasana (postura fácil), que es fundamental para sentir y agradecer el trabajo realizado y donde se adquieren todavía más beneficios de la práctica", desvela Patry.

