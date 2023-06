El 30% de las mujeres con endometriosis son asintomáticas

La endometriosis es una enfermedad que "afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo", según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, suele manifestarse con síntomas graves que impactan en la calidad de vida, aunque hay un porcentaje de mujeres que son asintomáticas.

Esto quiere decir que no sufren ese dolor intenso característico de la endometriosis cada vez que les viene la regla y que, tampoco, padecen de distensión abdominal, náuseas, fatiga o ansiedad. Y es que esta enfermedad si bien suele provocar síntomas físicos, también puede tener una repercusión a nivel emocional que debe tenerse en cuenta.

¿Qué es realmente la endometriosis?

La endometriosis se diagnostica cuando el tejido que recubre el interior del útero sale de él. En algunos casos, puede llegar hasta las trompas de Falopio, ovarios, etc. Normalmente, esto provoca un dolor muy fuerte en el vientre que se incrementa al tener la regla, al hacer fuerza para defecar o incluso cuando se mantienen relaciones sexuales.

Esto acaba teniendo un impacto emocional importante en las mujeres que padecen esta enfermedad. Así, el artículo Endometriosis: Aspectos Psicológicos, explica que "la ansiedad y depresión son los trastornos que más presentan comorbilidad en la endometriosis".

3 de cada 10 mujeres no presentan síntomas

Los expertos de Next Fertility explican que 3 de cada 10 mujeres no presentan síntomas aun teniendo endometriosis, lo que significa que en un 30% de las mujeres esta enfermedad pasa por completo desapercibida. Esto tiene un punto de vista positivo y es que no afecta a la calidad de vida, ya que la sintomatología está ausente.

Sin embargo, sí es verdad que, en algunos casos, hay síntomas, pero estos son leves, como afirman los investigadores. Debido a esto, acaban normalizándose o se confunden con otras afecciones que no hacen pensar en ningún momento en esta enfermedad, por lo que se retrasa el tratamiento, con las consecuencias que esto conlleva: la infertilidad.

El punto en común de la endometriosis sintomática y asintomática: los problemas para tener hijos

Si bien la endometriosis asintomática tiene claras diferencias con respecto a la sintomática, hay un punto común en el que convergen: la infertilidad. Y es que esta enfermedad, según el artículo de revisión Endometriosis como causa de infertilidad, es "una de las principales causas de infertilidad femenina a nivel mundial".

El mayor problema cuando esta enfermedad es asintomática es que se detecta, generalmente, cuando una mujer está buscando un embarazo. En el momento en el que no lo consigue y empieza a hacerse pruebas para saber cuál es la causa, aparece el diagnóstico de endometriosis. Y es que como dice Alberto García, director médico de Next Fertility Madrid, "la mayoría de ellas, nunca había tenido síntomas de la enfermedad o no los había relacionado con ella".

No obstante, aunque las dificultades para lograr un embarazo son mayores en mujeres con endometriosis, este no es imposible. La doctora Mercedes Andeyro, jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario General de Villalba, explica que "no es una contraindicación quedarse embarazada en pacientes que tienen endometriosis, sino todo lo contrario; lo que sí es cierto es que puede costar un poco más".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.