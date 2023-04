Así puede ayudarte la dieta con la endometriosis

En todo el mundo, millones de personas menstruantes padecen endometriosis, una condición ginecológica que puede causar síntomas debilitantes e impactar severamente la calidad de vida de quien la sufre. Por desgracia, los tratamientos para esta enfermedad siguen siendo limitados, y muchas personas siguen luchando por controlar los síntomas apropiadamente.

Qué debemos evitar

Más allá de los tratamientos que requieren de la intervención directa de los profesionales de salud (como los quirúrgicos o los farmacológicos), lo que sí que la ciencia ha encontrado es algunas modificaciones en el estilo de vida que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la patología. Entre estos, ocupan un lugar especial aquellos que consisten en la adopción de determinados hábitos dietéticos, como apunta una reciente revisión de la literatura publicada en el medio académico Frontiers in Nutrition.

En primer lugar, en dicho trabajo se relaciona el consumo elevado de ciertos componentes alimenticios con un mayor riesgo de padecer sintomatología grave en personas con endometriosis.

Estos incluyen las grasas transaturadas (que a menudo son un resultado del proceso de manufactura de los alimentos y por ello están presentes en alimentos ultraprocesados), la carne roja, el alcohol o los lácteos.

Qué debemos incorporar a nuestra dieta

Por otro lado, la incorporación de ciertos alimentos puede ejercer un efecto protector frente a los signos más graves de la endometriosis. Concretamente, los ácidos grasos poliinsaturados (que incluyen los célebres omega-3 y omega-6) podrían lograr un cierto alivio.

Algunas fuentes naturales de estas grasas saludables incluyen el pescado, las algas, los aguacates, el aceite de oliva o los frutos secos.

La revisión también encontró que algunos vegetales, como las verduras crucíferas (rúcula, brócoli, col, coliflor), las legumbres o las frutas ricas en fibra y antioxidantes (fresas, moras, arándanos, uvas, frambuesas, grosella...) pueden ayudar con el manejo de las molestias asociadas a la condición.

Referencias

