Por qué no vale la camiseta de publicidad del PRYCA para hacer yoga

Cada situación de nuestra vida tiene un código de etiqueta que solemos seguir rigurosamente: para el trabajo, ropa formal; para salir de fiesta, ese mini vestido que sienta increíblemente bien y, para estar en casa, los tejidos más cómodos y suaves. Todas estas prendas las escogemos según su función y no se nos ocurriría utilizarlas en otro contexto. Sin embargo, cuando hacemos ejercicio, parece que todo vale.

Que levanten la mano las personas que alguna vez han practicado deporte con una camiseta de algodón con la publicidad del supermercado de turno o con el eterno Naranjito. Si bien es una prenda que más o menos transpira, no está diseñada para los movimientos que vayamos a realizar, sobre todo si estamos hablando del yoga.

Según nos cuentan Arantxa Cortés & Marta González-Aller, creadoras de Not Only Yoga, "durante la práctica del yoga, la mayor parte de las posturas requieren una gran amplitud de movimiento, por lo que las piezas con las que efectuar esta actividad deberían estar hechas con un tejido flexible que envuelva el cuerpo en cada uno de sus gestos y se adapte a él en todo momento".

La ropa que llevemos debe adaptarse a nuestra actividad y que no nos moleste en ningún momento. En el caso del yoga, estas camisetas de algodón anchas pueden interferir en la práctica, ya sea no dejando hacer los movimientos con fluidez o cayendo sobre la cara en las posturas invertidas.

Según Arianne Puig, cofundadora y diseñadora de Born living Yoga "los leggings deben estar hechos con un tejido 4 Way Stretch, para que podamos hacer cualquier asana, sin que nos limite los movimientos. El patrón también es importante, la altura de la cintura, el tipo de crotch y, también es fundamental, que los legging no tengan cremalleras (en bolsillos u otras partes)".

En cuanto a la parte superior, "debemos escoger tops que no se claven, deben tener la sujeción correcta (teniendo en cuenta que no hay impacto) sin apretar y no deben llevar cierres para que no nos molesten", explica Puig.

Además que la ropa sea ajustada no es una cuestión menor. Desde Born Lving Yoga lo aclaran: "nuestro outfit, debe definir nuestra silueta, para poder ver que las posturas las estamos haciendo correctamente, por ejemplo un pantalón ancho no permite valorar si la rodilla esta alineada con el tobillo o si la flexión de cadera es la correcta".

El tejido es otro de los puntos importantes a la hora de vestirnos para practicar este deporte, ya que puede evitarnos lesiones. "El tejido ha de ser resistente y de calidad para no dañarse en los puntos de apoyo (como en las rodillas, por ejemplo). Un efecto segunda piel sería recomendable, ya que este permite evitar roces y favorece el 'flow' de los movimientos, especialmente en las posturas que incluyen el loto completo, por ejemplo", explican desde Not Only Yoga.

Por otro lado, algo a lo que no le damos la importancia que merece es a la confección de las prendas, algo de suma importancia en el yoga. La comodidad debe ser lo primordial, por lo que, además de que la compresión de las prendas sea cómoda y ligera, también deben estar libres de costuras, ya que como aseguran desde Not Only Yoga, esto "proporciona mayor comodidad y no deja rastro en la piel tras la práctica".

Además, para Born Living Yoga la sostenibilidad es muy importante. Los tejidos de las prendas se crean a partir de fibras sostenibles que no necesitan apenas agua para su producción y ciclo de vida posterior, es decir, con ciclos de lavado corto la prenda queda totalmente limpia y perfecta. Por ello, desde los inicios de la marca en 2017 se llevan ahorrados más de 1550 millones de litros de agua. "¿De donde sale esta cifra? Es muy sencillo, para la producción de una camiseta de algodón orgánico se necesitan 2500 litros de agua vs. los 10L de agua que se necesitan para la creación de una prenda de Born", afirman desde la marca.

Los básicos para practicar yoga

En definitiva para conseguir soporte y confort en nuestra práctica necesitamos prendas que no nos aprieten y deje respirar a la piel. En este caso, debemos priorizar tejidos suaves y de sujeción media para poder movernos con libertad.

Los pantalones que vayamos a utilizar no solo tienen que ser cómodos, sino que tienen que hacernos sentir cómodas. Para ello, necesitamos unos leggings con una cinturilla que comprima, pero no moleste y, como ya hemos dicho antes, que tenga las costuras mínimas. Los leggings Gaia de No Only Yoga, además de garantizar la comodidad y la libertad de movimiento, no incluye costuras en la entrepierna, por lo que no tendremos que preocuparnos por el efecto 'cameltoe'. PVP: 69 €.

Los monos también pueden ser una opción muy práctica y cómoda para practicar yoga, ya que no aprieta la cintura y dejar fluir al cuerpo con normalidad, por lo que es ideal para las embarazadas. El mono Talia de Born Living Yoga está diseñado para ser cómo a la vez que potencia nuestra figura con sujetador incorporado y efecto moldeador. PVP: 69,90 €.