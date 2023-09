Descubre cómo adelgazar el abdomen sin hacer ejercicio: consejos efectivos

Creemos que si fuéramos el genio de la lámpara y pudiéramos otorgar deseos, el de conseguir un vientre plano sin hacer ejercicio sería uno de los más demandados. Un planteamiento que adquiere más fuerza teniendo en cuenta los datos de la Encuesta Europea de Salud, en España, en el año 2020. Y es que, un 46,5% de hombres y un 54,8% de mujeres no le dedicaban ningún día al ejercicio.

Según los expertos, estos altos porcentajes de sedentarismo podrían dar una vuelta, ya que existen una serie de trucos con los que poder eliminar grasa abdominal, sin realizar ningún tipo de esfuerzo, y conseguir un vientre plano. Además, siguiendo una dieta equilibrada y realizando ejercicios básicos, adelgazar la zona abdominal es sencillo. Te contamos cómo.

Siguiendo una dieta equilibrada y estos seis consejos podrás lucir un vientre plano sin necesidad de ir al gimnasio. Pexels.

Cómo conseguir un vientre plano sin hacer ejercicio

Aunque el ejercicio físico y la dieta equilibrada sean claves, también es posible incorporar una serie de estrategias, en tu día a día, que podrían ayudarte a reducir esa grasa corporal en poco tiempo y sin horas de ejercicios extenuantes.

Reduce las calorías diarias. Una de las claves es poder quemar más calorías de las que comemos, de ahí que el ejercicio sea parte fundamental para ese adelgazamiento. La clave está en lograr un déficit de calorías y mantenerlo, con el fin de obtener el exceso de grasa en el cuerpo. ¿Cómo llevarlo a cabo? Lo mejor es ponerte en manos de un experto que te indique qué comer y cómo. Deja a un lado el azúcar. El principal motivo es que en realidad no aportan ningún tipo de valor nutricional, más bien elevan solo tus niveles de insulina en el cuerpo (relacionada directamente con la obesidad), lo que provocará que acumules kilos de más y que la grasa tienda a almacenarse más rápido. Reduce la cantidad de cereales. Los niveles de insulina también tienden a aumentar con el consumo de cereales, algo que también puede acabar derivando en un aumento de peso. Por eso, los expertos en nutrición suelen recomendar eliminar de la dieta el pan y el arroz blanco o reducir su consumo. Básicamente, son alimentos altos en calorías, no saciantes y con los que es fácil caer en el exceso. Lo idóneo es que los sustituyas por alimentos integrales como avena, cebada, quinoa o arroz integral. Aumenta la cantidad de fibra. Prueba con los guisantes, las lentejas o los garbanzos por su Antolín contenido en fibra, además de que son claves para ayudar a reducir la grasa corporal. Con tan solo seis gramos al día de cualquiera de estos alimentos podrás conseguir saciarte y disfrutar de sus beneficios para la salud. También puedes probar a consumir frutas ricas en fibra como kiwis o plátanos. Prueba con ejercicios de alta intensidad. Si quieres perder grasa abdominal, los ejercicios con intervalos de alta intensidad son claves para conseguirlo: sentadillas, flexiones o burpees son muy eficientes. Descansa. Aunque la dieta y el ejercicio son fundamentales en el camino de la pérdida de peso, descansar de manera correcta es fundamental. Y es que, la ciencia ha evidenciado como la falta de sueño puede llegar a aumentar la hormona del estrés (cortisol), la cual aumenta para mantener el cuerpo en pleno rendimiento. Con este escenario es probable que te sientas cansada y con menos energía, por lo que tu actividad sea menor. ​

En teoría, y según los expertos, si sigues los seis trucos y llevas a cabo una dieta equilibrada, no solo podrás perder grasa abdominal, sino que pueden resultar clave para proteger la salud.

Estos son los motivos de por qué las mujeres acumulamos más grasa abdominal

Según los expertos, las mujeres tenemos un porcentaje de grasa corporal mayor que los hombres. ¿Los motivos?, varios: 1) las diferencias hormonales, ya que las mujeres cuenta con niveles más altos de estrógeno, algo que puede contribuir a una mayor acumulación de grasa corporal, y 2) el estrógeno, que también puede influir en la distribución de grasa, haciendo que las mujeres almacenen más grasa en la zona de las caderas, muslos y glúteos.

Además, los estudios apuntan a que las mujeres tienen de media entre un 6% y un 11% más de grasa corporal que los hombres. Una de las principales razones tiene que ver con la posibilidad de embarazo, ya que esa grasa corporal es la que sirve de fuente de energía para alimentar al propio bebé de sus reservas.

Y no podemos no mencionar la temida, por muchas, menopausia. Entre esos cambios existe un descenso de los estrógenos que produce un aumento de las células adiposas (encargadas de almacenar la energía en forma de grasa). Si, además, tenemos en cuenta que nuestro metabolismo durante esta etapa se vuelve más lento y necesita quemar menos energía, puede acabar provocando que aparezca esa temida barriga. En definitiva, cuando la mujer llega a este punto de su vida, los expertos hablan de un aumento de volumen en la zona abdominal que puede provocar que no te sientas cómoda con tu silueta.

