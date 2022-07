Vitamina C también para el rostro: nuestro 'top 3' de cosméticos para apostar por este ingrediente 'antiaging'

Ya lo decían nuestras madres: tómate el zumo rápido que se le van las vitaminas. Sigamos creyendo en esta afirmación o seamos de los que hemos pasado a beberlo rápido por mera costumbre, lo que está claro que hay nutrientes que no debemos desaprovechar. Y la vitamina C, presente en esta bebida recién exprimida, es uno de ellos. Sus beneficios van más allá del organismo, puesto que también es muy ventajoso contar con su acción en el terreno beauty en el que aporta luminosidad, elasticidad y firmeza a nuestra piel. ¿Se puede pedir algo más a nuestro rostro?

De hecho, se ha convertido en un superingrediente en el mundo de la cosmética y son muchos los que apuestan por él como nuevo aliado antiaging, junto con otras componentes populares como el retinol, el ácido hialurónico... ¡y hasta el agua de abedul! Por ello, la vitamina C empieza a ser parte de las formulaciones de numerosos cosméticos que nos ayudan a lucir nuestra mejor piel. El carácter antioxidante de este nutriente es uno de los causantes de su popularidad, aunque debemos advertirte de que, al aplicarlo, puedes sentir un ligero hormigueo. Por ello, recomendamos empezar por un producto con una concentración de vitamina más baja, para observar la reacción del rostro. Si no sabes por cuál decantarte, bajo estas líneas seleccionamos nuestro top 3 de cosméticos con Vitamina C. ¡Di hola a una piel radiante!

'Top 3' cosméticos con vitamina C

Serúm concentrado de Vitamina C de Freshly Cosmetics. Esta propuesta concentrada de vitaminas protege nuestra piel de los radicales libres, al tiempo que previene y trata las manchas solares, hidrata el rostro y ofrece soluciones antiedad: un rostro más luminoso, suave y uniforme. Lo consigue a través de activos encapsulados que se liberan en las capas más profundas de la piel.

Bruma facial de Soqu. Las brumas ofrecen una hidratación constante, pero esta propuesta, a la venta en Primor, también aporta vitalidad a nuestra piel. Su aroma y su concentrado en nutrientes lo convertirán en tu favorito para suavizar el rostro.

Crema iluminadora contorno de Olehenriksen. Una de las zonas del rostro más delicadas también necesita un chute de vitaminas. Esta propuesta disminuye la apariencia de las ojeras y mejora el envejecimiento de la zona. También incorpora colágeno para reafirma e hidratar.

