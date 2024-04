El maquillaje es un parte de la rutina diaria de muchas personas y esta exposición a diferentes productos que dan color cada día puede tener consecuencias en la salud de nuestra piel. Para ello es crucial hacer un buen proceso de limpieza con desmaquillantes capaces de eliminar esos agente externos que la dañan. Dejando atrás las toallitas, que son lo menos recomendable, los discos de algodón parece ser la opción de muchos para llevar a cabo este proceso tras finalizar la jornada. Sin embargo, esto puede llevar a un coste de dinero extra fácil de lidiar con los discos reutilizables. Son sostenibles, económicos y tienen una vida prolongada útil si sabes cómo lavarlas.

De la misma forma que entendemos la importancia de limpiar nuestro rostro, debemos tener en cuenta también lo importante que es lavar correctamente estos discos reutilizables para evitar que salgan granitos u otros problemas en la piel. Es crucial, por tanto, aprender a lavar estos discos y toallas para que siempre estén limpios de microbios y evitemos infecciones oculares o dermatológicas.

Algunas personas piensan que con meterlos en la lavadora es suficiente. Sin embargo, hay que aclarar el maquillaje que se queda adherido en estos discos antes de lavarlos para que no se queden bacterias. Las buenas rutinas fáciles cuentan con desmaquillante, gel, agua y cremas, por lo que llevamos a cabo doble limpieza en nuestro rostro. Lo mismo pasa con los discos reutilizables, requieren dos lavados. Desde 20deCompras queremos ayudarte a aprender cómo lavarlos correctamente siguiendo una serie de pasos. Pero, si todavía no te has pasado al lado eco, te recomendamos este set de discos de Bambú disponibles en Primor ¡porque incluye una bolsita para lavarlos correctamente!

Incluye una bolsa de red para lavarlos. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Set de discos de Primor Descripción: Discos reutilizables de bambú para desmaquillar Marca: COSMETIC CLUB Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 2.99 Imagen:

Cinco pasos para lavar correctamente tu disco reutilizable

Lavar. El primer paso nada más usar los discos desmaquillantes es lavarlos mientras la mancha está húmeda. Con agua fría y jabón es suficiente. Aclarar. Después, debemos pasar al agua caliente para eliminar correctamente las bacterias y también el jabón. Aclararlos correctamente marcará la diferencia. Secar. Es muy importante que se sequen de manera correcta para evitar que te salgan granitos. Recomendamos envolverlos en un papel o en un paño hasta que no quede nada de humedad. Lavadora. Antes de guardarlos, si crees que se ha podido quedar algún resto es cuando debemos utilizar la bolsita red para lavarlos en la lavadora con cuidado de la ropa que metemos con ellos. Guardar. Una vez limpios y secos el lugar donde los almacenamos también es muy importante. Lo ideal es que estén cerrados con tapa para que no se pueda introducir suciedad.

Si los prefieres de algodón

Si en vez de bambú prefieres que tus discos desmaquillantes reutilizables sean de algodón, desde 20deCompras te aconsejamos estos de la marca Beter de algodón y carbón de bambú. Incluye 6 discos sostenibles y una práctica bolsa con los que podrás ahorrar hasta 1.000 discos desmaquillantes al año. ¡Y aprovecha ahora su mejor precio con un 43% descuento!

La marca recomienda para mejores resultados, no secarlos en secadora. Primor.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primor y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.