Los cortes de pelo más en tendencia para un cambio de look este otoño

Con la nueva estación, a muchas nos apetece un cambio. Y, ¿qué mejor que un corte de pelo para empezar el otoño? Un nuevo look puede darnos el subidón de adrenalina que necesitamos para afrontar mejor la llegada de las bajas temperaturas. Además, es la oportunidad perfecta para sanear el cabello y recuperar la salud capilar perdida por culpa de playas, sol y piscinas.

Para las que buscan un cambio de look pero no saben hacia dónde tirar, se abre un mundo infinito de posibilidades. Si buscas un poco de inspiración, hemos hecho, junto a las estilistas de la peluquería Blondie Madrid, una recopilación de los tres cortes de pelo más en tendencia de la temporada.

El noventero corte 'shag'

Corte con mucho volumen, a capas Spotlight

El corte 'shaggy' es, sin duda, uno de los más demandados de la temporada, según las estilistas, un estilo que ya vimos muy a menudo el año pasado. Se trata de un corte inspirado en los años 90 que apuesta por las capas, melenas con mucho movimiento y volumen.

Tanto en pelos lisos como ondulados o rizados, los cortes capas se han llevado desde hace décadas, así que es la opción perfecta si quieres llevar un look estilo noventero. "Aunque los cortes rectos y simétricos sigan más que presentes, este es ideal para reinventarse y aportar movimiento", comentan las estilistas de Blondie Madrid.

El favorecedor 'bob cut'

'Bob cut', corte de pelo por encima del hombro Spotlight

Otra de las tendencias que no puede faltar y sigue pisando fuerte es el 'bob cut'. El corte por encima del hombro, a la altura de la oreja o el mentón, favorece a la mayoría de rostros, afina las facciones y crea sensación de volumen. Además, es perfecto para sanear puntas y recuperar la salud del cabello después de los meses de verano.

Las estilistas de la peluquería Blondie Madrid cuentan que "suaviza y crea un juego bonito de contrastes para los rostros más largos o facciones más marcadas". Aunque estemos acostumbrados a verlo en cabellos lisos, las que tengan un pelo ondulado o rizado también pueden optar por este corte, de lo más práctico y favorecedor, que ha enamorado incluso a 'celebrities' como Scarlett Johansson, que apuesta por una versión italiana.

De longitud intermedia, 'clavicut'

Media melena, a la altura de la clavícula Spotlight

Para las que no quieren desprenderse del todo de su pelo largo, pero buscan un cambio de look, este corte es el ideal. Ni muy corto ni muy largo, este peinado de media melena, a la altura de la clavícula, se está poniendo cada vez más de moda. No solo lo vemos en el 'street style'; 'influencers' como Marta Lozano han empezado a unirse a esta tendencia, dejando atrás sus melenas XXL. Es cómodo, fácil de peinar y sanea nuestro cabello, además de darnos un toque muy clásico. Podemos llevarlo muy liso o hacer unas ondas para que fluya con más movimiento.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.