Este es el motivo por el que el flequillo de Blanca Suárez no acaba de convencer

Que Blanca Suárez es una de las grandes actrices de nuestro tiempo es algo indiscutible. Desde que la descubrimos en El Internado, la madrileña ha conseguido una carrera de grandes éxitos, dejándonos sin palabras en La piel que habito o siendo una cazadora de nazis en su último proyecto, Jaguar.

En cuanto a su faceta como prescriptora de moda y belleza (papel que acaban teniendo para bien o para mal todas las mujeres relevantes de la industria), la actriz sobresale con looks cargados de estilo con el sello único de Blanca, donde el glamour siempre es el protagonista. Con el cabello, sin embargo, suele ser más convencional y de vez en cuando adorna su melena con alguna que otra mecha rubia para dar reflejos y aclarar (no demasiado) su base morena natural.

Es por esto que a principios de agosto nos sorprendimos con su nuevo y radical cambio de look, en el que apostó por una de las grandes tendencias del momento, los 'baby bangs' (mini flequillo en perfecto castellano), que seguramente ya habrías visto antes en Audrey Hepburn o Daphne Bridgerton.

Blanca Suárez luciendo su 'baby bang' GTRES

El mini flequillo es uno de los looks más arriesgados y difíciles de llevar, solamente reservados para aquellas bendecidas por los dioses que tengan el rostro ovalado y los rasgos dulces, como Blanca Suárez. Sin embargo, ¿por qué nos chirría tanto este nuevo corte?

Al parecer, tal y como nos ha chivado Eduardo Sánchez, director creativo de Maison Eduardo Sánchez, los rasgos no es lo único que tenemos que mirar a la hora de decantarse por un look tan atrevido como este. "Es verdad que a las caras ovaladas les va todo, pero este es un estilo muy marcado y eso tiene que ir alineado con tu manera de ser, tu forma de vestir... tu actitud, creo que es ahí donde no encaja", nos cuenta el estilista.

Este flequillo requiere de un estilo más dulce del que tiene Blanca y si no lo llevamos con esa estética, puede llegar a cambiarnos los rasgos. "Quizás diría que es un flequillo demasiado moderno para ella. Este tipo de flequillo enmarca mucho la cara; pasas de tener un rostro ovalado a prácticamente tener una cara cuadrada con facciones duras, cuando en realidad no las tiene. Podríamos decir que es una 'mala elección' si no tienes en cuenta el conjunto de la mujer, de los demás atributos comentados arriba", comenta Eduardo Sánchez.

Los 'baby bangs' requieren un estilo más dulce GTRES

Si lo comparamos los estilos con las mujeres que hemos mencionado antes, como Audrey Hepburn, Phoebe Dynevor (que interpreta a la duquesa de la ficción eduardiana de Netflix) o Audrey Tautou, vemos que ellas se decantan por looks extremadamente femeninos y románticos, lo que consigue que en lugar de endurecer los rasgos, el flequillo les aporta dulzura.

En el amplio espectro de flequillos tendencia, Eduardo Sánchez lo tiene claro: "Creo que Blanca estaría más favorecida con un flequillo cortina mas largo, que empiece en el pómulo, que le abra la mirada... Esto le daría una sensación mas dulce y ligera". Y no se equivoca, la actriz apostó por este look en 2018 y se convirtió en uno de nuestros favoritos.

Blanca Suárez con flequillo cortina en 2018 GTRES

Si después del verano quieres renovar tu look con un flequillo (y de paso también sanear la melena), este otoño-invierno se van a llevar mucho los flequillo cortina como ha recomendado Eduardo Sánchez, pero también el flequillo 'birkin', recto desfilado con los extremos más largos, el 'face-framming' o el XL, entre otros. Solo tienes que escoger el más favorecedor tanto para tus rasgos como para tu personalidad.

