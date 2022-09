Marta Lozano estrena nuevo corte de pelo 'clavicut' que apunta a ser la tendencia capilar de la temporada

Comienza un 'nuevo curso' y muchas de nosotras nos marcamos ciertos propósitos (que no sabemos si cumpliremos o no) y nos atrevemos con incluso con un cambio de look de cara a la nueva temporada. Si primero fue Laura Escanes la que se atrevió con una coloración diferente para su cabello, parece que Marta Lozano no ha querido quedarse atrás y se ha lanzado a salir por completo de su zona de confort dejando atrás su melena XL y dando la bienvenida a un nuevo corte: el 'clavicut'.

Se trata de un bob de longitud intermedia, a la altura de la clavícula (de ahí su nombre), y que apunta a ser uno de los más deseados de la temporada (incluso más que el bob italiano de Scarlett Johansson).

Para llevarlo a cabo, Marta Lozano ha confiado en los expertos de Llongueras y, tal y como podemos ver en el vídeo que la propia 'influencer' ha compartido en Instagram, se ha cortado su trenza de 40 cm de longitud para dar paso a su nueva melena.

Con el fin de que el corte tuviera movimiento, el equipo de profesionales encargados del mismo han dejado unas capas muy ligeras en la zona de atrás. Asimismo, en la parte delantera, se ha mantenido la sensación de cabello más largo, dejando unos mechones más largos, para favorecer las facciones de la 'influencer'.

Se trata de un corte ideal para las melenas largas o incluso para esas que ya tienen un corte midi pero que quieren darle un 'twist' a su cabello. Además, cuenta con la ventaja de ser cómodo y fácil de peinar. En palabras de Raquel da Conceiçao, "este corte da mucho juego. Podemos llevarlo muy liso o hacer cualquier tipo de onda, como una onda más surfera para que el cabello fluya con más movimiento o, por el contrario, una onda más encontrada y con un efecto como de más glamour, de alfombra roja".

El cambio de look de Marta Lozano Llongueras

Tras ver el corte de pelo, Marta Lozano no ha podido evitar emocionarse, tal y como se ve en el vídeo. "La verdad es que no puedo estar más feliz con el resultado. Llevaba tiempo pensándolo y algún día tenía que llegar el momento. Ahora solo me queda acostumbrarme pero, sin duda alguna, me encanta", añade.

