Estos son los cosméticos en los que conviene que inviertas este Black Friday

Aunque el Black Friday arrancó en nuestras vidas como una campaña muy ligada al sector de la tecnología, hace años que en España expandió su afán comercial para contentar a todos los usuarios. Incluidas las amantes de la cosmética que quieren llevar una rutina completa que asegure una piel suave, hidratada y sin imperfecciones, pero al mejor precio posible.

Por eso, no hay mes de noviembre que no hagan una lista detallada de deseos donde coloquen las cremas hidratantes, sérums de vitamina C o antiarrugas y correctores de ojeras que esperan encontrar más baratos que de costumbre.

No obstante, es importante no dejarse llevar por el furor del momento, que nos invita a comprar de una forma compulsiva, y tener un plan de acción que asegure que, de verdad, conseguimos los cosméticos que necesitamos a mejor precio. Así, lo primero es saber cuáles son los productos de belleza que queremos comprar en Black Friday, conocer su precio habitual y rastrear durante las próximas semanas el momento de mayor rebaja.

La crema hidratante más buscada del Black Friday

La crema gel Salises de Sesderma. Primor

Uno de los productos básicos que no falta en ninguna rutina de belleza, sin importar que sea una piel grasa, mixta o seca, es la crema hidratante. Y es que este cosmético está pensado para aportar una mayor cantidad de agua al cutis para mantener un aspecto terso y jugoso, alejando, por ejemplo, la aparición de arrugas prematuras o eccemas por el exceso de sequedad.

Las propuestas disponibles en el mercado son muchas, aunque entre las más populares de los últimos meses se encuentra la crema gel hidratante Salises de Sesderma: una propuesta de 45 euros que, más allá de nutrir, pone solución a los brillos a corto, medio y largo plazo. Es gracias al ácido salicílico que incluye en su fórmula, un activo capaz de penetrar en los poros para eliminar las impurezas, disolver la suciedad que los tapona y limpiarlos en profundidad.

Una crema hidratante que adorarán las chicas con piel grasa, pero también todas las que quieran mantener a raya granos, puntos negros y espinillas, y que ya ha encontrado un firme competidor. Mercadona ha lanzado un clon que comparte gran parte de la fórmula, pero no precio: el Gel Cream Sebo-Regulador Matifica cuesta 7 euros.

Sérums de vitamina C que querrás comprar el Viernes Negro

Ni qué decir tiene que, entre todos los activos de la cosmética actual, la vitamina C se ha convertido en el favorito. Clave para mantenerse joven por dentro y por fuera, este ingrediente ayuda a eliminar manchas, a mantener la hidratación y potenciar el brillo natural; y encuentra en los sérums a sus aliados. Por eso, de cara al Viernes Negro, es importante buscar los que mejores valoraciones tienen, a pesar de ostentar un precio alto, porque es posible que los rebajen en los próximos días.

Es un potente 'antiaging', ya que mejora la apariencia de las arrugas y de las manchas. Primor

El sérum Redermic Pure Vitamin C10, de la Roche-Posay, es uno de los que merece la pena tener en el radar. Con un precio habitual que ronda los 40 euros, esta fórmula pura consigue una piel más suave, hidratada y luminosa al mismo tiempo que se reduce las arrugas y las líneas de expresión. Una propuesta muy completa, ya que también incluye ácido salicílico y neurosensina, que está recomendada para todo tipo de pieles.

Es importante agitarlo antes de usarlo para conseguir que se mezclen todos sus activos. Sephora

Algo más cara, valorada en 80 euros, es la propuesta de Drunk Elephant, aunque su sérum C-Firma Fresh Day merece la pena. Esta potente fórmula, que asegura un 15% de vitamina C, contiene un potente complejo antioxidante, nutrientes esenciales y enzimas de frutas que reafirman e iluminan la piel al tiempo que reducen los signos del envejecimiento causados por el sol, como manchas y ojeras.

¿Qué es lo más efectivo para eliminar las ojeras?

Es una fórmula dual que hidrata, reduce las ojeras y fortalece la piel de la cuenca ocular. Primor

Uno de los problemas del aspecto de la piel que más tiende a preocupar es la aparición de las ojeras, de las que es conveniente entender las causas y tipos para poder tratarlas. Evitarlas, en muchos casos, depende de una buena alimentación, un descanso reparador y un control sobre el estrés diario, pero, una vez se instalan en la cuenca de los ojos, eliminarlas es algo más difícil.

No obstante, hay buenos cosméticos que pueden ayudar a reducir la hinchazón, rebajar el color y prevenir las arrugas. Uno de los contornos de ojos más famosos es el de Clarins, su Doble Serum, una crema específica que ronda los 70 euros, que gracias a su fórmula con un 96% de ingredientes naturales asegura un cuidado óptimo del contorno de ojos. Destaca por tener una fórmula dual (hídrica + hidrolipídica) que ayuda a alisar arrugas, reducir bolsas y ojeras, fortalecer la piel e iluminar la mirada.

