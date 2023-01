El secreto para que los cosméticos no pierdan efectividad

Los cosméticos se han vuelto algo imprescindible en nuestra rutina diaria y una parte esencial para el cuidado de nuestra piel y belleza. De los 10 pasos de la rutina coreana hasta los 3 únicos productos que solo utilizan las mujeres escandinavas, cada una tenemos nuestros activos 'must have' que utilizamos día y noche.

Tenemos mucha información sobre qué tipo de ingredientes son beneficiosos para nuestra piel y cuándo utilizarlos, pero en cuestión de almacenaje y de qué forma aplicarlos correctamente, no tenemos tantos datos a nuestro alcance.

Da igual el precio o la calidad del producto, si no los manipulamos correctamente, pueden perder su eficacia y no actuar como queremos en nuestra piel, haciéndonos pensar que esa crema o sérum no sirve para nada.

Si quieres que tus cosméticos duren más tiempo en perfecto estado sin perder ni un ápice de su eficacia, ficha estos trucos para ser toda una experta en utilizar tus cremas para una piel radiante.

Dónde guardar los cosméticos

Aunque muchas guardamos los cosméticos en el cuarto de baño, en realidad este es uno de los peores sitios para almacenarlos, ya que la humedad y el calor pueden alterar los principios activos de su interior y hacer que pierdan su eficacia.

Lo mejor es guardarlos en otro lugar que la casa oscuro y seco, como puede ser la mesita de noche y, al ser posible, en su caja original, ya que en muchos casos la luz también puede modificar su efectividad, como es el caso de la vitamina C o el retinol.

Un buen truco es guardarlos en la nevera. Aunque esto lo solemos hacer en verano para que la sensación al aplicarlos sea más agradable, lo cierto es que almacenarlos en frío ayudan a que se conserven mucho más tiempo sin que se alteren sus propiedades. Una mininevera, como la de You Are The Princess, puede ser una solución. PVP: 59,95 €.

Mininevera para guardar cosméticos de You Are The Princess Cortesía

Fecha de caducidad

Al igual que los alimentos, los cosméticos tienen una fecha de caducidad. No obstante, lo más importante es fijarnos en cuanto tiempo podemos utilizarlos después de haberlos abierto para que conserven todas sus propiedades.

Este número recibe el nombre de PAO (siglas de 'Period After Opening') y es fundamental para saber la vida útil de ese producto una vez que lo abramos. Suele estar reflejado con un número seguido de la letra M dentro de un tarro abierto e indica los meses en los que tarda en perder eficacia el producto.

No diluirlo

En ocasiones, cuando no queremos que el protector solar quede demasiado pegajoso o blanquecino, lo mezclamos con la crema hidratante o incluso juntamos esta última con una base de maquillaje líquida para improvisar una BB Cream. Sin embargo, esto es un gran error.

Mezclar estos productos puede hacer que, o bien el FPS disminuya y pueda ocasionar daños en nuestra piel o bien ambos cosméticos tengan ingredientes incompatibles y pierdan su eficacia. Lo mejor es aplicar uno primero y, cuando se haya absorbido, usar el siguiente.

Trasvasar el producto a otro recipiente

Al trasvasar un producto cosmético se corren dos riesgos, el primero es que se pierden las garantías de información del fabricante como la lista de ingredientes, las advertencias, el modo de empleo... El segundo, por otro lado, es que con esta manipulación se incrementa el riesgo de contaminación microbiológica al no tener las manos o el envase completamente limpios y estériles.

Coger la crema del tarro con los dedos

Si hay algo que nunca debemos hacer, es contaminar el producto. Miles de veces nos han explicado que, al aplicarnos un sérum, jamás apoyemos el aplicador sobre nuestra cara, pero muy pocas veces hemos escuchado que no metamos los dedos en el tarro para coger la crema.

En nuestras manos (y sobre todo en nuestras uñas) tenemos una gran cantidad de microorganismos y bacterias que pueden desestabilizar la fórmula de la crema y hacer que pierda eficacia. Para evitarlo, podemos utilizar una espátula que tengamos bien limpia para sacar el producto de su envase sin ningún problema.

Qué hacer para utilizar y guardar los cosméticos adecuadamente

Una vez que sabemos que no hacer, toca aprender los mejores tips para que los cosméticos sean efectivos y nos duren más tiempo, para que la salud y belleza de nuestra piel sea inalterable.

Respeta la fecha de duración de cada producto y no lo sobrepases. No los expongas a la luz solar. Lávate las manos antes de cada uso. No mezcles productos distintos ni agregues ninguna sustancia adicional a no ser que lo indique el fabricante. Tira los productos que presenten alteraciones en su color, olor o consistencia.

