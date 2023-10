Estos son los cosméticos 'best seller' de Mac que esperamos encontrar por solo 11,11 euros en el Singles Day

Los beauty addicts lo saben: noviembre es uno de los mejores meses del año para renovar nuestro neceser. La celebración del Black Friday nos da la oportunidad de ahorrar al comprar esos cosméticos que tanto nos gustan o que estamos deseando probar. Puede que ya encontremos algunos ecommerce que han activado su campaña black en España, pero lo que sabemos seguro es que el Singles Day, que significa Día del Soltero, es la primera oportunidad que tenemos para hacernos ese autoregalo en forma de producto de belleza.

Una de las promociones más interesantes para el próximo 11 del 11 la encontramos en MAC Cosmetics, donde, según asegura su web y por la experiencia de otros años, podremos encontrar algunos de los productos favoritos de la marca por solo 11,11 euros, un precio inferior a su coste habitual. Así que, si eres fan o quieres probar sus famosos fijadores de maquillaje, sus bases o los pintalabios más deseados, merece la pena aprovechar la promoción por la celebración del Singles Day que durará 24 horas. Nosotras ya estamos preparando nuestra wish list y, bajo estas líneas, te dejamos algunos de los best seller de la firma que esperamos poder llevarnos por 11,11 euros.

La base de maquillaje Studio Radiance

La base de maquillaje Studio Radiance. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Base de maquillaje Studio Radiance Descripción: Base de maquillaje hidratante disponible en 42 tonalidades. Fórmula hidratante y enriquecida con aceites naturales. Ilumina y protege el rostro. Marca: MAC Cosmetics Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 41.60 Imagen:

Disponible en 42 tonalidades, no nos extraña que esta base de maquillaje sea una de las favoritas, puesto que no hay piel que no encuentre su tono perfecto. También encanta por su fórmula hidratante que ilumina la piel para darle ese acabado glow que tanto nos gusta. Su concentración de aceites de oliva y jojoba, entre otros superalimentos protegen nuestra dermis de la contaminación y de la luz azul a la que estamos expuestas de forma habitual. Ahora tiene un precio de 41,60 euros en El Corte Inglés.

La barra de labios Retro Matte

La barra de labios Retro Matte. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Barra de labios Retro Matte Descripción: Pintalabios de larga duración que ofrece un color intenso y un color completamente mate. Marca: MAC Cosmetics Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.20 Imagen:

No hay nada que nos guste más que un pintalabios mate, por la textura y el efecto que deja en nuestros labios. Esta propuesta de MAC Cosmetics, uno de sus cosméticos icónicos, es nuestra mejor aliada: además de su larga duración de 8 horas, mantiene el color intacto durante todas las horas, puesto que ni se cuartea ni se desplaza. Ahora tiene un precio de 19,20 en Primor, donde está disponible en cinco tonalidades.

El fijador de maquillaje en bruma Prime Fix Matte

El fijador de maquillaje en bruma Prime Fix Matte. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Fijador de maquillaje en bruma Prime Fix Matte Descripción: Bruma matificante que refresca la piel al tiempo que matiza el maquillaje, lo fija y controla los brillos y la grasa de la piel. No afecta al maquillaje. Marca: MAC Cosmetics Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 25.60 Imagen:

Para terminar un buen maquillaje, el fijador se convierte en un indispensable para garantizarnos que todos nuestros esfuerzos se mantienen intactos durante horas. Este popular cosmético de MAC, su bruma Prime Fix Matte, ofrece un resultado matificante que controla los brillos y la grasa de la superficie de la piel al tiempo que la refresca sin interferir con el resultado del maquillaje. Está recomendado para todo tipo de piel. Ahora tiene un precio de 25,60 euros en El Corte Inglés.

La máscara de pestañas Volumen y Longitud

Máscara de pestañas Volumen y Longitud. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Máscara de pestañas Volumen y Longitud Descripción: Máscara de pestañas que ofrece volumen y longitud, sin apelmazamientos ni grumos. Ofrece resultados de larga duración. Marca: MAC Cosmetics Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 27.99 Imagen:

El nombre de esta máscara de pestañas es toda una declaración de intenciones, puesto que reúne las dos características que le pedimos a nuestras pestañas: volumen y longitud. Este cosmético de MAC lo consigue con una fórmula única que no deja grumos y obtiene un volumen nítido en cada capa. Además, ofrece resultados de larga duración y no se desprende. Ahora tiene un precio de 27,99 euros en Primor.

Sombras de ojos MAC

Sombra de ojos de MAC Cosmetics. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Sombra de ojos Descripción: Sombra de ojos disponible en 100 tonalidades de cobertura media. Marca: MAC Cosmetics Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 20 Imagen:

Las sombras de ojos son otros de los best sellers de MAC, por su diversidad de opciones y tonalidades. Para esta lista de top cosméticos, nos hemos decantado por la propuesta básica disponible en casi 100 colores. Se puede aplicar directamente con los dedos y ofrece una cobertura media. Ahora está a la venta en El Corte Inglés por 20 euros.

