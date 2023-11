Los cosméticos 'best seller' de Nyx que podemos comprar en oferta para renovar nuestro neceser a precios de Black Friday

Si preguntamos a las beauty addicts nos daremos cuenta de que muchas incluyen nuevos cosméticos en su neceser durante este mes de noviembre. De hecho, la mayoría aprovecharán para conseguir ese producto viral que tanto desean o para comprar su perfume favorito con descuento. Esto es posible por la celebración del Black Friday en España que tendrá lugar el 24 de noviembre, aunque muchos ecommerce ya han adelantado su campaña de ofertas. Nosotras ya tenemos preparada nuestra wish list beauty para intentar obtener a mejor precio nuestros cosméticos favoritos.

Además, tendremos varias oportunidades a lo largo del mes de lograrlo. Para empezar, estamos deseosas de que llegue el 11 del 11, una fecha en la que, según la experiencia de otros años, podremos conseguir los cosméticos más vendidos de MAC por solo 11,11 euros. Con ello, aprovecharemos para acceder a una marca de alta gama a un precio más asequible. Sin embargo, no es la única firma que tenemos en nuestro punto de mira: Nyx es otra de nuestras favoritas y, aunque tiene un carácter de por sí low cost, todavía podemos conseguir sus populares maquillajes o fijadores aún más baratos. ¿La mejor noticia? Que no tenemos que esperar hasta finales de mes para hacerlo, puesto que ya podemos comprar con descuento los best seller de Nyx.

El fijador de Nyx, por menos de 8 euros

Uno de sus productos más populares de la marca es su fijador, nuestro favorito para que el maquillaje aguante intacto durante todo el día. De hecho, en Amazon, donde acumula más de 97.000 valoraciones, es el más vendido en productos de acabado para el maquillaje. Convence por su capacidad para refrescar el rostro y fijar los productos sin estropearlos y por su fácil aplicación. Es apto para todo tipo de pieles. Su precio habitual ronda los 9,50 euros, ahora está en Amazon por 7,45.

El espray Matte Finish de Nyx. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Fijador de maquillaje Descripción: Fijador de maquillaje de larga duración con una fórmula ligera de acabado mate. Marca: Nyx Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 7.45 Imagen:

El sérum corrector de Nyx, por menos de 10 euros

En un cómodo formato stick que nos permite llevarlo a cualquier parte, el sérum corrector de Nyx es otro de sus best seller. Su fórmula hidratante de hasta 24 horas de duración y su disponibilidad en 13 tonos para adaptarse a los distintos tonos de piel son dos de sus puntos a favor. También encanta por su ayuda para acabar con las imperfecciones con una cobertura media. Este cosmético indispensable, que sobrepasa los 11 euros, ahora está por 9,92 en Primor.

Este sérum actúa en zonas localizadas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Sérum corrector en stick Descripción: Sérum corrector disponible en 13 tonalidades que ofrece una hidratación duradera. Corrige las imperfecciones con una cobertura media ideal para tapar manchas, granitos y ojeras. Evita el efecto máscara. Marca: Nyx Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.92 Imagen:

El 'eyeliner' líquido de Nyx, por 12 euros

Si los ojos son tu objetivo principal a la hora de maquillarte, seguro que tienes fichado el eyeliner líquido de Nyx, una propuesta resistente al agua y de larga duración. Está disponible en varios tonos para que escojamos en función del make up elegido, pero todos disponen de un trazo preciso gracias a su pincel. Ahora cuesta menos de 12 euros en Miravia.

Este 'eyeliner' está disponible en varios tonos. Miravia

Datos estructurados producto Nombre: Eyeliner larga duración Descripción: Eyeliner líquido de gran precisión disponible en varios colores. Es resistente al agua y ofrece larga duración. Marca: Nyx Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.95 Imagen:

La paleta de sombra de ojos Ultimate Shadow de Nyx, por 15 euros

La marca también es famosa por sus variadas paletas de sombras a precios asequibles. En concreto, la gama Ultimate Shadow incluye 16 sombras de diferentes tonalidades de alta pigmentación en un estuche compacto fácil de transportar. Estas son mate, satinadas y metalizadas para que podamos darle al maquillaje el toque que buscamos. Tiene casi 30.000 valoraciones en Amazon y ahora cuesta menos de 15 euros en vez de los 20 habituales.

Esta paleta incluye 16 tonos. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Paleta de sombras Ultimate Shadow Descripción: Paleta de sombras de ojos con 16 tonos. Pigmentos compactos para un mejor acabado. Incluye tonos mate, satinados y metalizados y está disponible en varias tonalidades. Marca: Nyx Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.95 Imagen:

El labial líquido Lip Lingerei de Nyx, por menos de 11 euros

A nuestros pintalabios le pedimos solo una cosa: que sean de larga duración para que el color aguante intacto todo el día. Esta propuesta de Nyx con un 100% de cobertura mate lo consigue con una fórmula diseñada para durar hasta 16 horas. Además, no se cuartea ni se estira o se transfiere. Está disponible en 20 tonalidades y está a la venta en Miravia por menos de 11 euros.

Esta propuesta dura hasta 16 horas. Miravia

Datos estructurados producto Nombre: Labial líquido Descripción: Pintalabios líquido de larga duración con un resultado mate. No se estira ni se cuartea. Disponible en 20 tonos. Marca: Nyx Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 10.95 Imagen:

