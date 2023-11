El contorno de ojos más viral solo cuesta 4 euros y está súper agotado: alternativas 'low cost' para despedirnos de las ojeras

No tenemos remedio: cada producto viral que triunfa en redes termina convirtiéndose en una nueva adquisición beauty para nuestro neceser. Más aún si son miles las usuarias que certifican sus buenos resultados. Y, si hablamos de las ojeras, estas valoraciones son aún más determinantes para animarnos a la compra de ese contorno del que todas hablan. Esta crema específica para una de las zonas más delicadas del rostro no tiene una edad recomendada para empezar a aplicarla, pero, en España, con las horas de sol y nuestras ajetreadas rutinas no está de más que forme parte de nuestros tratamientos desde temprana edad.

De hecho, una de las cuestiones más buscadas es qué hacer para eliminar las ojeras, unas huellas que pueden aparecer en el rostro por diferentes motivos y no solo por cansancio o por la edad. Por ello, además de evitar las rutinas y hábitos que empeoran las ojeras, hay que dar con buenos contornos de ojos que garanticen un tratamiento adecuado y aprender a aplicarlos correctamente.

Uno de los últimos que se viralizó fue el contorno de ojos de Cerave, que arrasó en Amazon con más de 25.000 valoraciones y que encontramos sin stock en la mayoría de ecommerce. Sin embargo, aún ha sido más espectacular la acogida del Bright Eyes!, de Essence, un stick mágico que promete eliminar las ojeras con una fórmula nutritiva de solo 4 euros.

El 'stick' Bright Eyes!, de Essence. Essence

La influencer Fátima Cantó ha sido una de las últimas en caer rendida ante los efectos de este contorno de ojos mágicos tal y como nos muestra en su Instagram. Y no nos extraña: su capacidad para nutrir e hidratar la zona ayuda a reducir visiblemente las ojeras oscuras. De hecho, promete iluminar la mirada al momento y hacer que estas imperfecciones se reduzcan en cuestión de segundos.

Este contorno, que incluye en su formulación aloe vera, aceite de girasol y ácido hialurónico es uno de los más populares actualmente. Ante tal fama, hemos ido en su búsqueda y, para nuestra sorpresa,… ¡está agotado en la mayoría de ecommerce! Pero que no cunda el pánico, en 20deCompras hemos buscado otras alternativas low cost que se van a convertir en nuestras mejores aliadas para eliminar las ojeras.

Los contornos de ojos en ‘stick’ más baratos

Contorno de ojos Hydro Hero, de Essence. Maquillalia

De la misma marca y gama que el contorno viral, encontramos la propuesta Hydro Hero, un contorno de ojos que ofrece un extra de hidratación gracias a una fórmula enriquecida con pantenol, niacinamida y aloe vera. También es uno de los más populares por su fácil aplicación y por su rápida difuminación al ser transparente, lo que nos permite aplicarlo en cualquier momento del día.

El contorno de ojos Smart Hydrashot de Kiko. Kiko Milano

Si necesitamos un tratamiento defatigante intenso, la fórmula de Smart Hydrashot Stick de Kiko Milano es una de nuestras favoritas, ya que ofrece un efecto frescor inmediato que no puede ser mejor recibido en esta zona del rostro. Para ello, se sirve de una fórmula a base de agua glaciar. Además, es no comedogénico. Se recomienda aplicarlo en movimientos circulares.

Iceland Hydrating Eye Stick, de The Saem. Primor

Con efecto antiarrugas y blanqueante, la propuesta Iceland Hydrating Eye Stick, de The Saem es otra de nuestras favoritas. Ofrece, igual que el cosmético anterior, un fresco inmediato que ayuda a descongestionar esta parte del rostro. Su formulación incluye derivados de la vitamina C, como niacinamida y ácido cítrico, que nutren y desinflaman la piel.

