TikTok se ha convertido en una fuente inagotable de información beauty y no nos pesa reconocer que algunos de los cosméticos que se han vuelto indispensables en nuestro neceser lo han hecho tras viralizarse en esa red social. Si tienes el maquillaje Infalible de L’Oréal o el roll on de piedra volcánica que elimina los brillos es probable que quisieras comprarlo tras verlo en multitud de publicaciones. No solo es la panacea para descubrir nuevos productos, sino que también acudimos a ella para descubrir trucos para sacarles el máximo partido o consejos de aplicación. O, por qué no, para verificar los resultados más allá de los que nos prometen los anuncios publicitarios.

De hecho, hemos tomado como referencia a los ya conocidos como skinfluencers que se dedican a compartir sus conocimientos sobre el sector de la belleza o el cuidado de la piel. Así que confiamos en su testimonio. Pero si hay alguien de quien queremos conocer sus secretos de belleza, estas son las celebrities, que nos tienen acostumbradas a una piel aparentemente jugosa y cuidada en su feed y a un maquillaje infalible y perfecto en cualquier evento. ¡Y queremos conseguir los mismos resultados! La crema Skin Food, de Weleda, es una de las que se está viralizando en la red social, en parte porque famosas como Hailey Bieber han compartido un vídeo de su rutina diaria en la que lo incluyen como un cosmético esencial. Y no es la única a la que le ha fascinado esta propuesta hidratante que también puede usarse como highlighter en el maquillaje.

Este secreto bien guardado por maquilladores profesionales como Adrián Rux ha salido a la luz tras el vídeo viral de la modelo y esta crema hidratante iluminadora ha dado el salto de la pasarela al neceser de cualquier beauty addict. En la propia web de la marca aseguran que "es el producto favorito de muchas celebrities y artistas como Victoria Beckam, Rihanna, Adele, Demi Moore, Julia Roberts, Helena Christensen y Alexa Chung, entre otras", con lo que Hailey Bieber no sería la única en tenerlo como su aliado. Además de hidratar e iluminar, tiene muchas más prestaciones que, según Weleda, le han hecho ganarse el nombre de "crema milagrosa".

El secreto del éxito de esta crema hidratante low cost no es otro que los ingredientes que han elegido para su formulación. ¿El principal? Extracto de pensamiento silvestre, una flor con propiedades capaces de crea una barrera hidratante y protectora en la piel, independientemente de cuál sea tu tipo de cutis; y caléndula, rica en carotenoides, flavonoides y saponinas que tienen propiedades suavizantes y apoyan la regeneración. Es, de hecho, la combinación de ambos la que logra iluminar el rostro y revitalizar la piel cansada; aunque, según sus fabricantes, también de "nutrir uñas y cutículas, reparar los labios agrietados, funciona como aliada contra las durezas y rozaduras, como aftersun o para recuperar cualquier zona seca de la piel".

Los 10 usos de Skin Food de Weleda

Puede que hayas oído hablar de las bondades de esta crema hidratante que es tan útil para el rostro como para el resto del cuerpo, pero, quizás, no conozcas los 10 usos que se le pueden dar y de los que presumen sus fabricantes. No es para menos: por menos de 11 euros (si escoges el formato grande de 75 mililitros) tienes a tu alcance un cosmético capaz de cuidar, nutrir, hidratar o reparar la piel de cabeza a pies. ¿Quieres saber cuáles son las 10 razones para empezar a usarlo? Para empezar, es una crema que nutre nuestra dermis, la calma cuando hay irritaciones, la revitaliza y la ilumina.

Además, puede usarse como bálsamo labial para devolver la textura y jugosidad que, a menudo, perdemos por falta de hidratación, exceso de sol o falta de cuidados exclusivos. Del mismo modo, es un buen complemento para la manicura, repara pequeños cortes y rozaduras, alivia la piel del cuerpo tras la depilación, protege la zona en la que llevamos un tatuaje para que no se seque ni pierda color y actúa como aftersun... ¡pero también como potenciador del bronceado!

