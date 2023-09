Qué tiene este contorno de ácido hialurónico para arrasar en redes: elimina las ojeras, las manchas y las arrugas

Las ojeras hace tiempo que se instalaron en nuestro rostro y, aunque acabemos de volver de vacaciones, ellas siguen ahí para recordarnos que dormimos menos de lo que deberíamos y que nuestras jornadas son más largas de lo que desearíamos. Un mal común (¡y no sirve de consuelo!) del que, sin embargo, aún hay muchas cosas que no sabemos: hay diferentes tipos, causas y tratamientos. Por eso, no podemos conformarnos con la primera crema antiojeras que encontremos y esperar un resultado milagros: hay que apostar por buenos contornos de ojos con ingredientes y activos de calidad que ayuden a combatir las bolsas, la congestión y el oscurecimiento de esta zona.

Las posibilidades, muchas; pero, si lo que buscamos es acertar a la primera, lo más recomendable es apostar por esos cosméticos que ya han conquistado a otras usuarias por sus efectos. Es el caso del nuevo contorno de ojos de Eucerin, una fórmula con aplicador metálico con efecto frío que, gracias a su fórmula rica en ácido hialurónico, promete acabar con las ojeras, las manchas de la zona, la congestión, las bolsas y las arrugas. Una propuesta versátil y todoterreno que, como cabe esperar, ya está causando sensación en redes sociales.

También minimiza las bolsas y líneas de expresión. Druni

Beneficios del contorno de ojos antimanchas

La aplicación del contorno de ojos debe ser constante para lograr que los resultados sean visibles. Así que, si incorporamos en nuestra rutina este gesto diario, podremos observar todas las bondades que el contorno de ojos anti-pigment de Eucerin tiene para nuestro rostro, unas características que le han hecho triunfar en redes sociales. Allí, hemos encontrado un vídeo de la marca en colaboración con la maquilladora Maida de Soto (@maidadesoto_) en el que se analizan los principales motivos para tenerlo bien a mano en nuestro neceser.

Para empezar, destaca su carácter antimanchas gracias a la composición en Thiamidol, un activo que reduce el color. Con esto se evita las tonalidades grisáceas o las zonas más oscuras que suelen provocar las ojeras, provocando una imagen de cansancio y fatiga que no le sienta bien al rostro. Después, su aplicador metálico con efecto frío deshincha las bolsas al instante, también para tratar el aspecto cansado. Por último, su composición rica en ácido hialurónico hace que este corrector tenga también propiedades antiarrugas al rellenar de forma eficaz las líneas de expresión características de esta área.

Otros ingredientes por los que merece la pena son los pigmentos que incorpora para iluminar la zona de los ojos, ofreciendo una mirada más despierta. También cuenta con oligopéptidos, para estimular la red de colágeno y que esta potencia una piel más firme, fundamental para una de las zonas más delicadas del rostro. Con toda esta formulación, se consigue un cosmético todo en uno que reduce las ojeras, suaviza las arrugas e ilumina y alisa el rostro.

¿Qué se pone primero: el contorno de ojos o la crema hidratante?

El orden de aplicación de los cosméticos siempre es una de las preocupaciones de quienes apuestan por rutinas beauty completas para cuidarse. Y es que, aunque corrientes como el skinimalismo están ganando fuerza para apostar solo por los productos indispensables, cada vez tendemos a alargar nuestros cuidados con una nueva adquisición. Claro que, ni el contorno de ojos ni la crema hidratante son dos de los que podamos prescindir. Tanto es así que, de hecho, son los dos protagonistas que más preguntas generan al respecto de su aplicación, ya que nunca nos aclaramos sobre qué producto debe aplicarse antes.

El contorno de ojos debe ser el primer cosmético que se aplique en el rostro, para que los ingredientes activos con los que está formulado penetren en profundidad en una de las zonas más delicadas de la cara. Con esto, resolvemos una de las principales dudas de quienes apuestan por incluir este cosmético en sus rutinas. Justo después, a no ser que incorporemos un sérum con tratamiento específico, debemos aplicar la crema hidratante.

En caso de incluir protector solar, una acción altamente recomendable incluso aunque estemos en pleno invierno, esta se debe aplicar tras la hidratante, justo antes de la base de maquillaje, si es que nuestra rutina continua con ello. Una forma de reducir el número de cosméticos empleados es incorporar este factor de protección bien a la hidratante bien al maquillaje, pero, en ningún caso, debemos renunciar ni al corrector, ni a la crema.

