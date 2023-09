Este es el sérum de vitamina C 'low cost' que compraríamos para conseguir una piel iluminada, jugosa y sin arrugas

Los sérums de vitamina C se han convertido en unos de los cosméticos más deseados y no nos extraña. Este activo ilumina la piel, difumina las arrugas y ofrece un aspecto saludable al instante que no consiguen otros tratamientos. Claro que su popularidad no le ha hecho estar exento de mitos que merece la pena verificar. La aparición de manchas es uno de los más comunes, y, sin embargo, sí que actúa para prevenir el daño celular que causa el sol. Sin embargo, se debe aplicar crema solar después para proteger la piel, pero este paso no supone ninguna novedad, ya que debería ser un indispensable en nuestra rutina matinal.

A la hora de escoger el mejor sérum para añadir a nuestra rutina, debemos analizar los ingredientes con los que ha sido formulado. Y también podemos apostar por algunos de los best sellers del mercado, como el The Vit C orange serum de 3ina, uno de los productos de la marca que está entre los más vendidos de su catálogo. Además, se trata de una opción low cost, puesto que no hay que invertir más de 30 euros para conseguir un buen cosmético que nos aportará efecto buena cara al instante.

El aplicador en forma de pipeta ayuda a dosificar la cantidad adecuada de producto. 3ina

Apto para todo tipo de cutis, este sérum de 3ina es uno de los superventas de su catálogo, junto con su ya mítico pintalabios mate del que casi nunca queda stock, y es famoso en redes sociales por ser una de las opciones recomendadas para las pieles más sensibles. Aun así, al ser más reactivas, es recomendable probar este activo en un área pequeña del rostro para comprobar cómo actúa y si logra iluminar o hidratar el rostro.

Cabe destacar que, al ser una fórmula vegana, es más difícil que pueda reaccionar de forma negativa en la piel. Menos aún si se sigue la guía de uso que recomienda el fabricante: siempre aplicando dos o tres gotas, previamente calentadas en la palma de la mano, sobre el rostro y el cuello; esperando cinco minutos antes de aplicar la crema hidratante para asegurar su completa absorción; y acompañando de un cosmético con SPF 50 para asegurar una protección completa (¡y evitar posibles manchas!).

¿Qué es la vitamina C estabilizada?

La vitamina C ya es un activo viral: ente sus propiedades destaca rejuvenecer, iluminar e hidratar el cutis, siendo uno de los ingredientes más buscados de la cosmética actual. Sin embargo, antes de escoger un producto que lo incluya, es importante atender a la etiqueta y comprobar la fórmula para saber si es apta para nuestro tipo de piel. ¿El primer punto? Averiguar si es pura o está estabilizada, como en el caso del sérum de 3ina.

La molécula de vitamina C en estado puro es inestable: se oxida con facilidad y, por tanto, puede perder sus propiedades al entrar en contacto con el aire, la luz o el calor. Por ello, la formulación de los cosméticos es clave para obtener los resultados esperados; y, en el caso de la vitamina C estabilizada, están asegurados. Al estar tratada en laboratorio, se consigue que penetre en la piel de la forma deseada, eliminando los inconvenientes de este activo que puede ser irritante o abrasivo en el caso de los cutis más sensibles.

Además, al ser un producto biotecnológico reduce las posibilidades de que pueda provocar manchas en la piel, aunque, este hecho no evite el uso de protección solar siempre que apliquemos un sérum con vitamina C.

