Estos son los ingredientes que nunca deberíamos mezclar en nuestra rutina facial

Aunque estemos utilizando en nuestra piel todos los ingredientes que necesitamos para tener una piel perfecta, es probable que los estemos mezclando de forma incorrecta y no tengamos los resultados esperados.

Mezclar ingredientes que no sean compatibles no solo disminuye su eficacia, sino que también puede suponer un riesgo, ya que nuestra piel puede reaccionar negativamente. Para evitar esto, esta lista es nuestra gran aliada.

Vitamina C + niacinamida

Esta combinación puede irritar nuestra piel debido a que si mezclamos la niacinamida con un pH bastante ácido, se transforma en ácido nicotínico y puede producir enrojecimiento en la piel. Los productos con vitamina C pura (Ascorbic Acid), para que sean más efectivos y estables, suelen formularse a un pH bastante ácido, siendo incompatible con la niacinamida.

Si queremos usar ambos, lo recomendable es aplicarlos a distintas horas del día: la vitamina C por la mañana, por su capacidad antioxidante, y niacinamida por la noche. Otra opción sería esperar entre 10 y 15 minutos a que uno de los productos esté completamente integrado en nuestra piel para poder aplicar el siguiente.

Vitamina C + otros ácidos

Aunque no nos vaya a causar irritación, el efecto de ambos se va a minimizar. Los productos con vitamina C están formulados para actuar en su mayor efectividad en un pH de 3, y si utilizamos algún otro producto que alterare el pH de la dermis, anula el efecto de la vitamina C. Lo mejor en estos casos es usarlos en distintos momentos del día.

Retinol + AHA

Si mezclamos el retinol con algún AHA puede que el gran poder exfoliante de ambos productos acabe por ser demasiado agresivo con nuestra piel, además de reducirse la efectividad de este primero, ya que penetra y actúa mejor en un pH neutro. La mejor manera de usar ambos es alternar el AHA por el día y el retinol por la noche debido a que se trata de un antioxidante fotosensible y el contacto directo de los rayos solares puede irritar la piel.

AHA + AHA

Al igual que con el retinol, mezclar dos productos con AHA no es muy buena idea ya que corremos el riesgo de sobreexfoliar nuestra piel. Si no estamos muy contentos con el exfoliante químico que estemos usando, lo mejor es aumentar el porcentaje del ácido que utilicemos o cambiar a otro que sea más potente, siempre con precaución y progresivamente. Si queremos usar dos productos que contengan AHA, podemos utilizar uno por la mañana y otro por la noche.

Peróxido de benzoílo + AHA y BHA

Aunque el peróxido de benzoílo es uno de los ingredientes más utilizados en los tratamientos para acné, combinarlo con exfoliantes químicos como los AHA o los BHApuede llegar a ser muy perjudicial para nuestra piel, dejándola irritada y desprotegida. Si queremos mantenerlos en nuestra rutina, lo mejor es alternarlos día a día.