Siete iluminadores de menos de 12 euros para potenciar el moreno ahora que se acaba el verano

Después de unas semanas de vacaciones y planes bajo el sol, somos muchas las que podemos decir que estamos morenas. Y, la verdad, es que nos gusta, ya que apenas necesitamos maquillaje para lucir buena cara y un tono vivo que nos sienta de maravilla. Sin embargo, ahora que el verano comienza a agotarse en España, y las posibilidades de pelarse y perder el bronceado se multiplican, hay que buscar fórmulas que nos ayuden a potenciar el color sin generar pesadez o crear una capa gruesa que nos incomode (¡o se vea afectada por el sudor!). Y, no, no es el colorete en ninguna de sus versiones la solución que buscamos, sino el iluminador.

Los productos con glow, desde hace algunos años, se han convertido en un básico de maquillaje que no debería faltar en ningún neceser: aportan un extra de luz natural que funde con la piel y ayuda a potenciar los rasgos, como la mirada, la punta de la nariz o el arco de cupido. Pero, además, son el aliado perfecto para potenciar el bronceado y conseguir un efecto jugoso y natural para que parezca que nuestro moreno es reciente. Y, sí, hay buenos iluminadores por 10 euros, como el All over glow tint de Catrice para conseguirlo.

Este iluminador de Catrice se puede aplicar en labios, ojos y mejillas. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Iluminador All Over Glow Tint Descripción: Iluminador con efecto ‘shimmer’ que puede aplicarse en las mejillas, los ojos o los labios. Formulado con vitamina C, niacinamidas, escualeno y pantenol para conseguir una piel resplandeciente y saludable con un brillo sutil. Marca: Catrice Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 4.59 Imagen:

Con un formato ligeramente más líquido que el anterior, el Luminous Glow Skin, de L.A. Girl, presenta uno de los tonos más bronceados del mercado para ofrecer un brillo natural incluso a las pieles más bronceadas. Su base de crema líquida, en la que podemos ver las partículas luminosas, es muy fácil de aplicar.

La propuesta iluminadora de L.A. Girl tiene una textura líquida. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Luminous Glow Skin Iluminador Descripción: Iluminador en crema que aporta un brillo natural a la piel. Se puede emplear solo o mezclado con otros cosméticos para lograr una luminosidad natural en el rostro. Marca: LA Girl Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.99 Imagen:

Si al efecto glow propio de los iluminadores le sumamos el de un acabado metálico, el resultado es un efecto deslumbrante que podemos conseguir si nos decantamos por el cosmético Glow Fusion Highlighting Drops, de Kiko. Esta propuesta líquida está enriquecida con perlas reflectantes para potenciar esa luminosidad, al tiempo que su textura fluida es casi imperceptible para una aplicación cómoda.

Este iluminador contiene perlas reflectantes y ofrece un acabado metalizado. Kiko

Datos estructurados producto Nombre: Glow Fusion Highlighting Drops Descripción: Iluminador facial disponible en tres tonalidades para realzar los rasgos de la piel con un efecto deslumbrante. Está enriquecido con perlas reflectantes para ofrecer mayor luminosidad. De textura fluida y acabado metálico. Marca: Kiko Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.99 Imagen:

Los iluminadores, además de dar luz a nuestro rostro en cuestión de segundos, son fáciles de aplicar y apto incluso para las manos menos avezadas en el terreno del maquillaje. Y es que este cosmético está disponible en varios formatos para que podamos encontrar el que más nos encaja a la hora de aplicarlo. Además de los líquidos, encontramos versiones en polvo como la paleta Vintage Lace de Revolution que combina cuatro tonos dorados para ofrecer un aspecto vital y saludable al rostro. Su alta pigmentación permite combinarlos entre sí o usarlos de forma individual.

Los iluminadores en polvo también son muy prácticos. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Paleta de Iluminadores Vintage Lace Descripción: Paleta de iluminadores con cuatro tonos dorados diferentes. Aporta un aspecto más saludable y lleno de vitalidad al rostro. Se pueden usar los tonos de alta pigmentación por separados o combinados entre sí. Marca: Revolution Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 7.30 Imagen:

También en polvo es otra de nuestras propuestas favoritas, New Green Me Bronzer & Highlighter, de Kiko, una fórmula enriquecida con ácido hialurónico y aceite de ricino para potenciar el cuidado y la salud de nuestra piel. Su combinación de dos polvos en un solo estuche nos permite tener una tonalidad única y luminosa para nuestro rostro que, además, ofrece un efecto alisador. Su cobertura es modulable para adaptarla a nuestros gustos o a la ocasión.

Su cobertura modulable ofrece un efecto perfeccionador y alisador. Kiko

Datos estructurados producto Nombre: New Green Me Bronzer & Highlighter Descripción: Paleta de polvos bronceadores e iluminadores para el rostro de fórmula vegana. Textura sedosa para un acabado luminoso natural. Cobertura media modulable. Marca: Kiko Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 10.49 Imagen:

Si lo que buscamos es la máxima precisión a la hora de aplicar el iluminador, el Highlighting Effect Fluid Concealer, de Kiko, es nuestro favorito. Su textura fluida, suave y sedosa, además de dar luz al rostro de forma natural, ayuda a minimizar las imperfecciones. Nos encanta por el toque aterciopelado que deja en la piel y porque está disponible en cuatro tonos para adaptarse a tu moreno.

La brocha de esta propuesta permite la máxima precisión. Kiko

Datos estructurados producto Nombre: Highlighting Effect Fluid Concealer Descripción: Corrector iluminador fluido que minimiza las imperfecciones y crea puntos de luz en el rostro. Textura muy difuminable y con un toque aterciopleado. Disponible en 8 tonalidades. Marca: Kiko Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.99 Imagen:

Los formatos en stick son otros de nuestros indispensables para llevar siempre encima y poder retocar el maquillaje o, en el caso de los iluminadores, dar ese toque de luz que tanto necesitamos en cualquier momento. La propuesta de Flormar, disponible en dos tonos dorados, ofrece una textura cremosa de fácil aplicación para estar lista en tiempo récord.

El formato en 'stick' permite conseguir el efecto 'glow' en cualquier momento. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Iluminador en 'stick' Descripción: Iluminador en stick de textura suave y fácil de aplicar para que podamos retocar el maquillaje en cualquier momento. Marca: Flomar Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 7.99 Imagen:

Todos estos iluminadores low cost se van a convertir en tu mejor aliado para potenciar el bronceado, incluso aunque ya hayas vuelto de las vacaciones. Así, si eres de la que todavía sigue usando autobronceador incluso cuando el verano se ha acabado para que el moreno te acompañe durante más tiempo, no te olvides de prestarle atención a este cosmético que te va a permitir conseguir ese efecto glow tan deseado.

