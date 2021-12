Cinco cosas que no sabías del contorno de los ojos y un truco efectivo para evitar las ojeras y arrugas antes de tiempo

Todos (casi sin excepción) tenemos una buena crema hidratante a mano para cuidar, aunque no la usemos a diario, nuestro cutis. Un gesto muy frecuente que nos ayuda a darle ese aporte extra de nutrientes que le permita seguir siendo la barrera protectora perfecta y, además, asegurar que luce natural y bonita. Pero, ¿sabías que cada zona de nuestro rostro requiere un cuidado específico? Por un lado, los labios requieren de exfoliaciones y mascarillas específicas que les ayuden a protegerse de las inclemencias del tiempo. Por otro, el contorno de los ojos requiere de la atención más especial, pues la piel que recubre esta zona es la más delicada de todo nuestro cuerpo y hasta cinco veces más fina que la del resto del

Ante esta perspectiva, solos nos encomendamos al uso de cosméticos específicos cuando ya han aparecido estas imperfecciones. Y, por el contrario, el contorno de ojos debería ser un cosmético presente en nuestro neceser antes de la aparición de las primeras líneas de expresión, de forma preventiva. Claro que no podemos creer en productos milagro, puesto que no tienen por qué lograr el resultado que nos gustaría. Y ese es uno de los principales errores que cometemos al escoger el contorno de ojos. De hecho, para dar con el mejor, debemos tener en cuenta las necesidades de esa zona tan sensible de nuestro rostro, puesto que hay ciertos efectos de los productos de belleza que pueden estar limitados según nuestras necesidades. ¿A que no sabías que estos cosméticos apenas pueden actuar ante el descolgamiento del párpado, las ojeras hereditarias y las bolsas grasas?

Sin embargo, los contornos de ojos sí que son efectivos para tratar la deshidratación, puesto que esta zona del rostro tiene mayor predisposición a ella. También tratan la sensibilidad de la zona, puesto que es una piel cinco veces más fina que la del resto del rostro y, además, previenen las líneas de expresión, puesto que en la zona del contorno de ojos hay menor concentración de fibras de colágeno y elastina, encargadas de que la piel tenga elasticidad. Por último, estos cosméticos también ayudan a aclarar el color en ojeras moradas, las conocidas como vasculares. Los contornos de ojos también inciden en las arrugas y en las ojeras marrones, aunque con menos incidencia que las otras. Por ello, son muchos los beneficios que puede ofrecernos este cosmético en nuestra rutina diaria y, para que puedas comprobarlos, ¿qué te parece apostar por el contorno de ojos K Ox Eyes, de Isdin, que está rebajado un 25% en Sephora?

Contorno de ojos de Isdin. Sephora

El contorno de ojos K Ox Eyres, de Isdin, ayuda a reducir la apariencia de las bolsas (siempre y cuando sea acuosas), a aclarar el color de las ojeras y a restaurar la elasticidad de la piel gracias a que ofrece una hidratación profunda de esta zona delicada. Gracias a una combinación única de ingredientes, que incluye vitamina K óxido, ácido hialurónico, eyeliss y haloxyl, consigue estos resultados si aplicamos a diario, mañana y noche, en esta área del rostro.

