Despeja tus dudas sobre los contornos de ojos: cuándo se aplican, cómo funcionan o cuáles son mejores

El cuidado de la piel nos lleva a crear y seguir las mejores rutinas de belleza que van acorde a nuestro rostro, pero, lo importante es sentirnos a gusto, que se vean los resultados y que seamos constantes con la rutina que elijamos. No obstante, nos pueden asaltar multitud de dudas respecto a los cosméticos que utilizar o cómo usarlos, incluso, aunque hayamos definido muy bien nuestra rutina. Después de resolver dudas cómo qué va primero si la crema o el sérum, seguro que muchas personas se preguntan cuestiones sobre otros productos y su utilidad.

Este es el caso de los contornos de ojos, que actúan sobre una de las zonas más delicadas de nuestro rostro, ya que está expuesta a los factores externos como el sol, el frío o la contaminación y, también, al constante movimiento de la piel por los gestos de expresión y el parpadeo. Por tanto, no valdrá solo con cuidar esta zona con las cremas y productos que utilizamos para el resto del rostro, sino que necesitará un cuidado especial. Desde 20deCompras queremos ayudarte a despejar todas las dudas sobre los contornos de ojos y señalarte algunos de los mejores del mercado.

Fundamental en tu rutina facial diaria

Incorporar contorno de ojos en tu rutina facial para que hidrate la zona, te ayudará a lucir una mirada descansada y llena de luminosidad. Nadie puede decir que no ha tenido nunca ojeras, así que con los contornos de ojos podrás olvidarte de ellas. Además, también actuará contra las arrugas.

Pero, cómo aplicarlo. Lo primero que hay que hacer antes de cualquier rutina facial es lavarse la cara muy bien, por tanto, una vez hecho y con el tónico y la crema hidratante aplicada, es el turno del sérum y de los contornos de ojo. Necesitaremos solo una pequeña cantidad de producto, como si de un grano de arroz se tratase, para extender en el contorno de manera delicada y con pequeños toquecitos con tus dedos. Para ello, el primero que te recomendamos es uno de los más vendidos y deseados. Se trata del contorno de ojos de Clarins. Además de actuar sobre las líneas finas del contorno, este gel-crema ayuda a reducir visiblemente los signos de fatiga (bolsas y ojeras) al instante y día tras día.

Este tratamiento contiene un complejo anticontaminación de Clarins que protege la piel de los efectos perjudiciales del medio ambiente. Druni

Beneficios de aplicar contorno de ojos

Los beneficios de incluir un contorno de ojos a tu rutina diaria son muchos. Primero, combatirá tu mirada cansada. Ya sea por la falta de descanso o por pasar demasiadas horas delante del ordenador, la mirada tiende a mostrarse más fatigada y empiezan a crearse bolsas y ojeras en la parte inferior de los ojos, por eso, usando este cosmético podrás drenar la retención de líquidos que origina la hinchazón de los ojos.

Además, retrasarás la aparición de los signos de edad. Por otro lado, hidratarás de forma específica, y en profundidad, la piel más sensible de tu rostro. Y, a su vez, protegerás esa piel de los agentes externos contra los que no puedes luchar. Que el viento de tu ciudad, el frío o el sol no dañe tu rostro. Protégelo antes de salir de casa y, recuerda, después de aplicar tu crema hidratante.

Por todo esto, el segundo cosmético que te recomendamos desde 20deCompras es el de Shiseido, un tratamiento intensivo y reparador anti-arrugas para el contorno de los ojos, que mejora intensamente los 6 tipos de arrugas, incluyendo las causadas por el estrés.

Restaura la hidratación profundamente para mejorar visiblemente las líneas finas causadas por la sequedad. Druni

Más variedad aún en Druni

Pero en Druni no solo tienes disponibles esos dos. Queremos destacarte un último (¡de los más deseados!, para que actúe por la noche, de la marca Estée Lauder.

Reduce el aspecto de líneas. La piel se siente más firme e hidratada. Druni

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Druni y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.