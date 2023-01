No cabe duda de que TikTok se ha convertido en la trendsetter del momento. Aunque Instagram sigue siendo de gran ayuda para cazar las prendas que encandilan a las famosas (¡y a las que no lo somos tanto!), es en esta red donde se cuecen todas las novedades y donde, además, se viralizan tan rápido y de tal forma que, en ocasiones, solo duran horas en el catálogo. ¡Sobre todo si hablamos de cosméticos! ¿Os acordáis de la mascarilla purificante Ole Henriksen? ¿O de la máscara para conseguir unas pestañas extralargas Lash Sensational Sky High Mascara de Maybelline? Seguramente sí, ¡porque los tengas y disfrutes!

Pues te advertimos que la nueva sensación también tiene todos los ingredientes para enamorarte, pues su fórmula está diseñada para acabar con los brillos del rostro en tan solo una pasada. ¡Como lo lees! Solo hay que aplicarlo una vez sobre el cutis para que el exceso de grasita que suele aparecer en la frente, mentón o nariz desaparezca para darle a nuestra piel un aspecto más pulido y durante más tiempo. No se trata de los polvos matificantes que la mayoría tenemos en el neceser para sellar el maquillaje, si estás pensando en ellos, es aún más práctico, más fácil de aplicar, más rápido y, sí, también más natural. ¿Ya has visto en TikTok algunos de los roll on con piedra volcánica del que todas hablan?

Quiero un 'roll on' de piedra volcánica

Para empezar, hay que tener en cuenta que este producto beauty no solo elimina el brillo y matifica el rostro, también lo masajea para estimular la circulación y recuperar la luz natural de la piel. Además, usarlo, está al alcance de todas, independientemente de lo hábiles que seamos con el maquillaje, ya que solo hay que deslizar la bola de piedra volcánica por la zona de la cara donde queramos eliminar la grasa y mejorar el aspecto del rostro. Pero, lo mejor está por llegar: a diferencia de las toallitas anti brillos, estos productos son reutilizables y lavables para generar menos residuos y ahorrar dinero. Pero, de todos los roll on del mercado, ¿con cuál nos quedamos?

Quizá, el más popular hasta el momento es el de Revlon, un auténtico icono en lo que a acabar con los brillos se refiere, independientemente de si vamos maquilladas o no. ¿Su precio? Menos de 10 euros.

Este es uno de los 'roll on' más famosos. Primor

En color rosa y con mango ergonómico, también podemos encontrar la propuesta de You Are The Princess, con un diseño perfecto para transportarlo en el bolso y echarle mano siempre que necesitemos acabar con un brillo.

Este producto cuesta menos de cuatro euros. Primor

