No estás sola: todas, antes o después, notamos cómo nuestros labios pierden volumen. Su tamaño ha disminuido, están agrietados y no responden como antes a los beneficios bálsamos hidratantes. Entre otros factores de los que sí somos responsables (¿aún sales a la calle sin protector solar específico?), esto se debe a la disminución de producción natural de ácido hialurónico de nuestro cuerpo que, como ocurre con otras zonas del rostro, también afecta al tono de los músculos bucales, potenciando la imagen de unos labios más finos y desgastados. A veces, incluso, parecen mal cuidados debido a la profundidad de las grietas que se potencian, como no, con las bajas temperaturas.

Para atajarlo sabemos que la medicina estética es una de las soluciones; de hecho, cada vez están más de moda las inyecciones de ácido hialurónico para hidratar desde dentro y recuperar el volumen original de nuestros labios sin tener que aumentar su aspecto. Pero no todas queremos o podemos seguir esa vía por lo que buscar cosméticos con una buena relación calidad precio se convierte en la primera de nuestras opciones. Desde exfoliantes para retirar la primera capa de piel seca o muerta hasta bálsamos hidratantes y humectantes (a poder ser con formulaciones naturales) que les devuelvan la vida y el aspecto jugoso.

También en lo que respecta al maquillaje solemos buscar fórmulas que potencien el grosor de los labios, desde perfiladores para generar esa sensación carnosa que solo una técnica depurada como la de Sara Carbonero hasta pintalabios permanentes que mantengan la forma el máximo tiempo posible. Aunque, si hay alguno que amemos por encima de todas las cosas hay que hablar de los voluminizadores: esos gloss con efecto picante que en cuestión de minutos activan nuestros labios para resultados instantáneos. ¿Uno de los favoritos? La fórmula transparente de Nyx, Filler Instinct, que roza las 14.000 valoraciones en Amazon... ¡y cuesta menos de 14 euros!

Al ser transparente, podemos ponerlo sobre nuestro pintalabios habitual u optar por un efecto natural. Amazon

Lo primero que notarás al aplicar el voluminizador de Nyx es el picor característico de estos cosméticos y que, en esta ocasión, provoca su ingrediente (ya no tan) secreto Vanillyl Butyl Ether: un componente que proporciona una sensación de hormigueo producto de la estimulación del riego sanguíneo que, en definidas cuentas, es la que logra dar volumen a tus labios. Así, y en una sola pasada, podemos potenciar el grosor de nuestros labios, pero también su brillo. Gracias a los emolientes que contiene refleja la luz para aportar un aspecto suave, ultrabrillante y sublime. Y, sí, es una fórmula universal, por lo que favorece a todos los tonos y matices de piel.

Pero no solo su fórmula es la clave de un éxito justificado, el aplicador también ha sido diseñado para potenciar el volumen de la boca: la esponjita final está ligeramente arqueada para que el pincel pueda adaptarse a todas las formas con precisión para perfilar bien el labio y dejar tras de sí una capa fina, lisa y brillante.

Los mejores voluminizadores de labios

The iconic pumpling lip gloss, de Krash Kosmetics. Disponible en cuatro tonalidades y extra picantes para unos labios carnosos y perfilados.

The iconic pumpling lip gloss, de Krash Kosmetics. Primor

Silk balm Spicy, de Huda Beauty. Hidratante y ultrasensorial con pimienta de Szechuan para rellenarlos al instante, agentes térmicos intensos y esferas de relleno hialurónico.

Silk balm Spicy, de Huda Beauty. Sephora

Bálsamo aumento de labios, de Hi Antiage. Con agradable sabor a fresa y con capacidad para hidratar, fortalecer y aumentar el grosos de los labios gracias al ácido hialurónico.

Bálsamo aumento de labios, de Hi Antiage. El Corte Inglés

Dior addict lip maximizer. Disponible en más de 15 tonos, con efecto gloss y una fórmula hidratante de ingredientes naturales.

Dior addict lip maximizer. Sephora

Bálsamo labial Hemp&Mint glow, de Catrice. En formato pintalabios, está formulado con cáñamo y menta para ofrecer un suave cosquilleo. Sus pigmentos se activan con el ph de la piel para ofrecer un tono personalizado.

Bálsamo labial Hemp&Mint glow, de Catrice. Primor

