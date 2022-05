Cómo maquillar los labios para que se vean carnosos y bonitos como los de Sara Carbonero

Este lunes fue un día muy especial para Sara Carbonero. La periodista ejerció como presentadora en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, para descubrir el nuevo tema de Rozalén, Agárrate a la vida, que busca dar visibilidad a la salud mental y el suicidio.

Para la ocasión, Carbonero eligió un 'total look' negro de Zara formado por un body (uno de los básicos 'best sellers' de la firma) y unos pantalones de vestir con pinzas que le favorecían mucho. Gracias a ser un conjunto muy sencillo en un tono neutro, ha sido su 'look beauty' el que más ha destacado.

Si hay un rasgo que destaque de Sara Carbonero son sin duda sus ojos. El color azul profundo de la presentadora es uno de los más bonitos de la parrilla televisiva y ella siempre los destaca con un potente delineado. Sin embargo, otra de las cosas que llaman mucho la atención son sus labios.

Sara Carbonero en la presentación del single 'Agárrate a la Vida' de Rozalén GTRES

Sara siempre ha presumido de labios voluminosos y carnosos, potenciando su belleza cuando los maquilla y siendo la envidia (sana) de muchas personas. Por suerte, no es imposible conseguir este efecto sin recurrir a retoques estéticos gracias a la magia del maquillaje.

Cómo maquillar unos labios para que se vean más voluminosos

Antes que nada, debemos conocer la anatomía de nuestros labios: si tienen asimetrías, el color que tienen, donde acaba la pigmentación rosita pero sigue habiendo volumen... Una vez tengamos esto claro, es hora de coger los pinceles.

Un truco de maquillador para que parezcan "labios inyectados" es perfilar el labio no por fuera con la técnica del 'overlip', sino cubrir aquellas zonas del labio que ya no tienen color, pero siguen estando proyectado. De esta forma agrandamos visualmente nuestra boca de una forma que quede natural.

Si queremos conseguir unos labios carnosos como Sara Carbonero, Sergio Antón, maquillador profesional y miembro del programa Rising Stars de NYX, tiene las claves y tan solo necesitamos dos productos.

“Primero contornea los labios usando la técnica claro-oscuro para difuminar las asimetrías del labio”, comenta el maquillador. Para ello, nos recomienda “perfilar utilizando un delineador en tono frío y, después fundirlo con el dedo hacia dentro del labio. Por último, elige un tono más oscuro para las comisuras y aplica otro más claro en el centro del labio.””.

Con esto conseguimos unos 'Ombre Lips' perfectos, una técnica que, mediante el difuminado con tonos claros y oscuros, se obtienen unos labios muy carnosos visualmente.

Por último, el maquillador nos propone terminar con una capa de brillo: “finaliza el look con una capa de 'gloss' para aportar ese efecto jugoso”. El 'gloss' consigue reflejar la luz en las curvas de los labios, lo que le aporta ese toque de volumen extra. Si quieres llevarlo un paso más allá, prueba con un 'gloss' voluminizador, cuya fórmula lleva ingredientes picantes que consiguen crear unos labios más carnosos y grandes.

¿Qué productos utilizar?

Como hemos visto antes, necesitamos muy pocos productos. El más importante es un buen delineador en un tono frío y algo más oscuro que nuestro color natural. Recuerda no pasarte de oscuro si no quieres acabar como la moda del delineador de labios de los 90.

Una buena opción, como nos recomienda el maquillador, es el perfilador de labios 'Suede Matte Lip Liner' de Nyx. Con una textura suave y cremosa, conseguirá aplicar el color de una forma precisa y duradera. PVP: 4,50 €.

Perfilador de labios 'Suede Matte Lip Liner' de Nyx NYX COSMETICS

Después del perfilador, necesitamos un buen 'gloss'. Dependiendo del look que queramos, nos tendremos que decidir por un acabado u otro, si con purpurina como el Gloss Bomb Fenty Beauty o que simplemente deje el labio totalmente jugoso como el 100 de 3INA.

Sin embargo, si queremos algo más potente, los 'glosses' voluminizadores son la solución. Actualmente, podemos encontrar un montón en el mercado con diferentes resultados. Pero si hay algo en lo que coinciden todas las personas que lo han probado, es que el Lip Injection Maximum Plump de Too Faced es el más potente.

Con una fórmula no apta para novatos, con este 'gloss' veremos (y sentiremos) los resultados al instante a medida que los labios van cogiendo volumen y están más hidratados y nutridos forma intensa, inmediata y con el tiempo. PVP: 29,99 €.