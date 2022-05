Los tres pasos infalibles para que el maquillaje quede perfecto

Los profesionales del maquillaje no se cansan de decirlo: para que el 'look' quede perfecto el cuidado previo de la piel es imprescindible.

Esto no es solo para que se vea mucho más radiante, fresco, bonito y natural, también para que dure más sin que comience a cuartearse o a marcar las pequeñas líneas de expresión que podamos tener, sobre todo en la zona de la ojera.

Sin embargo, a pesar de utilizar buenos cosméticos, podemos sentir que el maquillaje nos ha abandonado a mitad del día. Para evitarlo, te damos unos consejos sobre cómo preparar tu piel para que el look te dure 24 horas.

Paso 1: limpia

Al igual que un pintor antes de empezar una nueva obra, también hay que preparar la piel para conseguir los mejores resultados posibles, por lo que una buena limpieza es imprescindible.

Si nos saltamos este paso nada de lo hagamos lucirá. Por lo que si realmente buscamos que el maquillaje nos dure más y se vea limpio y pulido, hay que realizar una limpieza. "Si te has limpiado la cara por la noche, por la mañana una limpieza rápida con agua y el mismo gel de la ducha sirve", dice la doctora Ana Molina. De esta forma "se eliminan los restos de grasa y se refresca la piel", continua.

Crema limpiadora 'Cleansing Cream' de Two Poles TWO POLES

La crema limpiadora Cleansing Cream de Two Poles es perfecta para esto y un imprescindible para las pieles sensibles en su rutina facial diaria. Formulada con gluconolactona, manteca de karité y ácido hialurónico puro, consigue limpiar a fondo el rostro sin dejar una sensación tirante. PVP: 29 €.

Paso 2: hidrata

Aunque pueda parecer obvio, hidratar el rostro antes de aplicar el maquillaje es muy importante, ya que al hacerlo evitamos que el maquillaje se cuartee y se cuele en las arruguitas de expresión o el rostro se quede con un aspecto de 'piel pelada'

Como bien sabe la maquilladora de las estrellas, Charlotte Tilbury, cuanto más hidratado esté el rostro, más bonito quedará el maquillaje. Por esto mismo, la propia 'makeup artist' formuló su propia crema hidratante, la archi famosa Charlotte's Magic Cream.

Esta crema contiene ácido hialurónico, aceite de rosa mosqueta y de camomila y vitamina E. Ingredientes que revitalizan e hidratan la piel en profundidad. 64,99 €

Crema hidratante 'Charlotte's Magic Cream' de Charlotte Tilbury CHARLOTTE TILBURY

Paso 3: prepara

Finalmente, el último paso para que la piel quede radiante y el maquillaje quede perfecto, según Wild van Dijk, maquillador del programa Rising Star de NYX Professional Makeup, es el 'primer'.

"Lo más importante a la hora de obtener buenos resultados en un maquillaje siempre es la piel. Me encanta prepararla con 'primers' que me ayuden a generar una textura adecuada en el rostro o lograr resultados inmediatos y beneficiarme de sus resultados para que el look sea un éxito", explica el experto. Los 'primers' unifican la piel, matizan brillos y dejan una textura lisa, preparada para recibir la base.

Entre sus productos favoritos, se encuentra el Marshmellow Primer, de NYX, ya que "deja la piel extra hidratada y hace que el maquillaje se adapte mejor y dure mucho más". Sin embargo, para esta temporada lo tiene claro: "Otro de los productos que me encanta ahora es el nuevo Plumping Sérum, sobre todo de cara a las pieles en verano, es ligerísimo y deja la piel lista para maquillar".

Dependiendo de nuestras necesidades, podemos decantarnos por uno, otro o ambos, y aplicar uno u otro según las zonas del rostro. "La piel se puede trabajar por capas, lo importante es no tener miedo, y apoyarte en cosmética de calidad", finaliza.

'Primer' 'Plump Right Back' de Nyx Cosmetics NYX COSMETICS

Plump Right Back, además de ayudar a que se fije el maquillaje, contiene un cóctel de electrolitos y vitaminas que aportan a la piel un aspecto más relleno, fresco e hidratado. 16,95 €.

'Bonustrack'

Algo muy importante que debemos hacer una vez a la semana o cada quince días (según nuestro tipo de piel), es una buena exfoliación. Como nos dicen los expertos de perfumerías Primor, "exfoliar la piel en profundidad, siempre con precaución, hará que tu piel esté más suave y luminosa. Además, es clave en la duración del maquillaje, ya que elimina por completo la grasa y las impurezas, dejando un lienzo liso y listo para maquillarte".

Ellos nos recomiendan el exfoliante a base de jengibre y cúrcuma de Beauty Formulas, con una galénica basada en los remedios caseros más ancestrales que exfolia y estimula la piel, dejándola fresca y renovada. Además es 'low cost': 1,50 €.