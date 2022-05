Estos son los pasos para conseguir la tendencia de belleza 'clean look' que está arrasando en Instagram 

Desde siempre, las pasarelas han sido las grandes creadoras de todo tipo de tendencias, ya fuera en temas de moda como en cánones de belleza, como pasó con las top models de los 80 y sus cuerpos atléticos o el peligroso look 'heroine chic' de Kate Moss en los 90.

Sin embargo, desde hace unos años, los desfiles han sido completamente desplazados por las redes sociales, consiguiendo que los diseñadores se adapten a lo que esta poderosa herramienta dicta entre las distintas cuentas de nuestras creadoras de contenido favoritas, como ha pasado recientemente con el regreso de la moda de los 2000.

En temas de belleza, TikTok e Instagram son las verdaderas 'trendsetters'. Una de las últimas obsesiones en maquillaje, más allá de los 'eyeliners' de colores, es el 'clean look', una nueva estética para dar un aspecto limpio y fresco a nuestro maquillaje.

La naturalidad del look es lo que lo hace tan irresistible, ya que consigue potenciar la belleza natural sin pretender ocultar imperfecciones o modificar los rasgos faciales, como ocurre con el contouring.

Según lo definen en TikTok, este es el maquillaje de las 'That Girls', una nueva estética que traspasa lo físico para convertirse en un estilo de vida para sacar la mejor versión de una misma.

No obstante, aunque sencillo, todavía existen dudas sobre como conseguir el look de las 'That Girls', pero con estos sencillos pasos, todas podemos conseguirlo.

Cómo conseguir el 'clean look'

Lo primero que vemos de las 'That Girls', es una piel perfecta y brillante, con labios hidratados y no parece que lleven demasiado maquillaje. Por esto mismo, dejamos las bases fuera para utilizar una pequeña cantidad de corrector en puntos estratégicos.

Lo primero que hay que hacer es que dar un pequeño toque de corrector en el lagrimal, en el tercio exterior del ojo en un trazo ascendente (esto nos hará efecto 'lifting' y ojos rasgados), en las aletas de la nariz, comisuras de los labios, barbilla y frente. Todo esto lo difuminamos con una esponja de maquillaje húmeda.

Las cejas son fundamentales en el 'clean look' y estas se peinan de forma ascendente y diagonal con un gel fijador para cejas. Con esto, conseguimos de nuevo esa sensación de 'lifting' y un aspecto más limpio en la piel.

Para que no se mueva el corrector de su sitio, lo sellaremos con polvos sueltos en las zonas donde nos suele hacer pliegues con la esponja de maquillaje, como en la zona de la ojera y la nariz.

Aunque sea un maquillaje natural, no nos olvidamos de los ojos. Lo primero que haremos será utilizar un rizador de pestañas para que parezcan más largar y utilizaremos una máscara que no las apelmace.

Las mejillas es una parte fundamental en este look y para conseguir que resalten, utilizaremos un colorete en crema de acuerdo a nuestro subtono de piel (rosa para las pieles frías y melocotón para las cálidas) y lo difuminaremos con una 'beauty blender'. No nos olvidamos del iluminador, que lo pondremos con los dedos en los pómulos y en el puente y punta de la nariz.

No obstante, el verdadero protagonista son los labios y la tendencia 'clean look' tiene el truco definitivo para hacerlos más voluminosos y naturales. Lo primero que haremos será dibujar dos arco iris en el arco de cupido y redondearemos el labio inferior con un delineador similar a nuestro color de labios natural. Los difuminamos con los dedos y, para terminar, aplicamos un 'gloss' transparente.

Con estos sencillos pasos, ya podremos emular los looks de diario de Bella Hadid y Hailey Bieber a la perfección, con un maquillaje totalmente favorecedor para todo el mundo.