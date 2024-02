Cinco consejos para tener un pelazo todo el año, según una experta en tricología

La importancia del pelo es evidente. Es la base de muchas alegrías y algunos agobios. El cabello enmarca nuestra cara y define las facciones. Pero hay otra verdad aún más latente: cuidar de nuestra melena, para tener un cabello sano, largo, fuerte y, claro está, brillante puede parecer, a priori, una tarea de lo más sencilla, aunque, en la práctica no siempre lo sea. Entre otras cosas, por las falsos mitos alrededor del cuidado del pelo.

Uno de ellos, por poner un ejemplo de lo más común en España, que no hay que usar el mismo champú siempre porque el pelo se acostumbra o que si te arrancas una cana, salen muchas más. Nada más lejos de la realidad. En cualquier caso, para desmitificar estas creencias, lo mejor es contar con la opinión de una doctora especialista en dermatología, como es el caso de la Dra. Claudia Bernárdez, autora del libro La biblia del cuidado del cabello.

El uso continuo de tintes, cuyos procesos se repiten cada cuatro o seis semanas para que no se note, ya sean más o menos permanente, más o menos agresivos, o más o menos naturales, puede provocar que el cabello se vuelva débil y quebradizo, perdiendo así volumen y densidad. No obstante, no significa la muerte del folículo y su caída de raíz. A todo ello hay que añadirle otras malas praxis en el mundo de los cuidados capilares como es pasarse la plancha a diario.

Cómo mantener el pelo en casa con estos sencillos pasos

Si hay algo de lo que no cabe duda es que el aspecto de nuestro pelo dice mucho de nuestra persona. Es más, en algunos casos revela si tenemos un buen o un mal día, nuestro periodo vital o incluso podemos cambiar su aspecto según el evento al que vayamos a asistir. Tener un cabello cuidado nos da una sensación de tranquilidad o de bienestar y, en algunos casos, incluso de felicidad.

La importancia de cuidar la fibra capilar y la raíz

Poco se habla de la importancia de cuidar la fibra capilar o el tallo piloso, ya que no podrá hacerlo por sí misma al estar formada por células muertas. De ahí la importancia de saber elegir los cosméticos adecuados y usarlos de la forma más eficaz.

No la vemos ni la podemos tocar. En el caso de la raíz, que da al pelo el mejor aspecto posible, lo más importante será la nutrición, así como evitar daños como la inflamación o los radicales libres. Para ello, cuando hablamos de cuidados internos, estos deben pasarse en dos pilares fundamentales:

El primero, ofrecer todos los nutrientes que pueda necesitar para su funcionamiento.

El segundo, cuidarnos para que le lleguen las menores señales nocivas posibles. Por eso, nuestros hábitos de vida, los del día a día, influirán también mucho en nuestra salud capilar.

Mima tu melena y daña el cabello lo menos posible

Para conseguir este tan admirado y ansiado objetivo, la doctora Claudia Bernárdez sugiere escuchar a nuestro pelo para adaptarnos a nuestras necesidades. Pero, ¿a qué se refiere exactamente? Es sencillo. Si vez que últimamente parece más graso, harás una mejor limpieza, pero también revisarás tus hábitos de vida, por si acaso estás comiendo o durmiendo peor, para modificarlos también. De ahí nace el primer mandamiento: sé más 'hair positive' o, lo que es lo mismo, familiarízate con tu pelo, cuídalo y sácale partido.

La importancia de una buena dieta

A todo ello se le une que si comes y duermes mal, y no controlas el estrés, es muy difícil que tu pelo luzca espléndido. Llevar una dieta sana ayudará a que el cabello crezca mejor en todas las situaciones. Por ejemplo, una dieta alta en glucosa es mala para el crecimiento capilar. En la actualidad, es común comer productos ricos en carbohidratos con un índice glucémico alto, por lo que estamos generando un pico de glucosa en sangre. Así que recuerda ofrecerle una buena nutrición, un poco de deporte y una buena gestión de emociones. Son las bases de un pelazo.

Asimismo, algo raro en tu pelo, como es caída, zonas con más clareo o mucho picor, lo mejor es consultar con un especialista. Y es que, lo que no todo el mundo sabe, es que la mayoría de las alopecias se pueden controlar y cuanto antes se comience con el tratamiento específico, mejores resultados se obtendrán.

Otro punto a tener en cuenta y que, normalmente, pasa desapercibido tiene que ver con el cuidado de la fibra capilar o tallo piloso, que debe ser diario y continuo para que tenga su mejor aspecto. Está compuesto por las células que se han dividido en la raíz y que van apilándose poco a poco y creciendo hasta salir del cuero cabelludo y formar el pelo visible. Estas células van cargas de queratina, una proteína muy dura que se dispone en pequeñas fibras y en las que se basa la resistencia del pelo.

¿Qué vitaminas son buenas para hacer crecer el cabello?



Hay muchos nutrientes relacionados con el crecimiento de un pelo sano, estos son algunos de ellos.

Proteínas: El pelo está formado casi en su totalidad por una proteína, esa es, la queratina. De ahí la importancia de que en tu dieta haya un consumo suficiente de proteínas que se adquieren con la carne, el pescado y las legumbres.

El pelo está formado casi en su totalidad por una proteína, esa es, la queratina. De ahí la importancia de que en tu dieta haya un consumo suficiente de proteínas que se adquieren con la carne, el pescado y las legumbres. El hierro: En el pelo, el hierro es de gran importancia para mantener activo el ciclo capilar, ya que, ante la falta de hierro, la raíz pasará a una fase de reposo y caída hasta que vuelva a los valores normales y el crecimiento se reactive.

En el pelo, el hierro es de gran importancia para mantener activo el ciclo capilar, ya que, ante la falta de hierro, la raíz pasará a una fase de reposo y caída hasta que vuelva a los valores normales y el crecimiento se reactive. Zinc: Cuando una persona tiene déficit severo de zinc, el pelo crece de mala calidad con un tallo que se fractura con extrema facilidad. Además, cuando hay un déficit de zinc, aparecen con mayor frecuencia cuadros como alopecia areata o dermatitis seborreica.

Cuando una persona tiene déficit severo de zinc, el pelo crece de mala calidad con un tallo que se fractura con extrema facilidad. Además, cuando hay un déficit de zinc, aparecen con mayor frecuencia cuadros como alopecia areata o dermatitis seborreica. Biotina: Es un componente indispensable para la actividad de muchas enzimas, sobre todo las relacionadas con la división celular. Por eso es especialmente importante en tejidos con una alta tasa de división, como la piel y el pelo. También es importante para la transformación de aminoácidos, algo esencial para conseguir un pelo de calidad, la potenciar la presencia de aminoácidos azufrados.

Es un componente indispensable para la actividad de muchas enzimas, sobre todo las relacionadas con la división celular. Por eso es especialmente importante en tejidos con una alta tasa de división, como la piel y el pelo. También es importante para la transformación de aminoácidos, algo esencial para conseguir un pelo de calidad, la potenciar la presencia de aminoácidos azufrados. Vitamina D: Esta vitamina se ingiere en la dieta a través de varios alimentos; los más importantes son los aceites de pescado o los pescados grasos. El correcto funcionamiento de todo el cuerpo está relacionado con esta vitamina, ya que se ha descubierto receptores en casi todos los órganos, incluído el pelo, donde hay una gran concentración de receptores.

Vitamina C: Es necesaria para una correcta absorción del hierro. Por eso, cuando se recomienda suplementación de hierro, se suele decir que se tome zumos de cítricos.

¿Qué hacer después de un tinte?

Hasta el 80% de las mujeres se han teñido alguna vez, y un 70% lo retoca cada cuatro o seis semanas para que no se note. Ahora bien, el pelo teñido está más dañado y tiene una cutícula alterada que deja entrar y salir sustancias con más facilidad. Por ello, es esencial aplicar champús específicos enriquecidos con ingredientes nutritivos y llevar sulfatos más suaves.

Qué no hacer después de teñirte el cabello Freepick

Asimismo, se recomienda combinarlo con una limpieza profunda del cuero cabelludo cada 7-14 días, en función de lo graso que se tenga. Los correctores del color son un gran aliado. Normalmente, los más usados son los azules o violetas para pelos rubios o canosos. Dichos productos depositan esferas de pigmento morado y, de esta forma, contrarresta el amarillento.

