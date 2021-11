El Senado retoma este lunes si mantiene el margen de 20 km/h para adelantar en carretera

La Comisión de Interior del Senado se reunirá este lunes para aprobar posibles modificaciones o no de la reforma de la ley de tráfico enviada por el Congreso, como que se suprima el margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales.

Ese fue uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial a su paso por el Congreso. El Gobierno propuso que se elimine ese margen de 20 km/h, pero la Cámara Baja tumbó esa propuesta por un estrecho margen de 19 votos a favor y 18 en contra en el estreno del exministro José Luis Ábalos como presidente de la Comisión de Interior.

El texto continúa su tramitación parlamentaria en el Senado, donde, según pudo saber Servimedia, se han presentado 83 enmiendas, repartidas entre todos los grupos parlamentarios excepto el PNV.

El PSOE vuelve a poner encima de la mesa la petición del Gobierno de que no pueda superarse en 20 km/h el límite de velocidad al adelantar en carreteras convencionales -es decir, de un carril por sentido y sin separación física entre ambos- y esta vez cuenta con el respaldo inicial de Junts per Catalunya, que también ha presentado una enmienda en este sentido.

Otras propuestas de los socialistas es que circular con patinete eléctrico u otro vehículo de movilidad personal por la acera o una zona peatonal sea considerado infracción grave (es decir, 200 euros de multa) y que desde el 6 de julio de 2022 sea obligatoria la incorporación de alcoholímetros antiarranque sólo en vehículos de transporte de viajeros (por ejemplo, autobuses escolares), pues el Congreso también lo aprobó para los de transporte de mercancías.

La Comisión de Interior también debatirá enmiendas sobre si se revierte el impulso a la formación vial online aprobada por el Congreso en favor de la enseñanza presencial en los cursos de sensibilización para recuperar puntos en el carné y de las autoescuelas con sucursales para preservar los empleos y evitar el cierre de centros.

Esas enmiendas fueron registradas por Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria, Geroa Bai, Agrupación Socialista Gomera y dos exsenadores de Ciudadanos y ahora independientes. No obstante, esos partidos forman parte de grupos parlamentarios que no cuentan con mayoría para que las enmiendas salgan adelante.

También se estudiarán otras enmiendas como una tasa cero de alcohol en sangre para todos los conductores menores de edad, que se prohíba conducir fumando, que sea infracción muy grave con multa de 500 euros arrojar desde el coche colillas u otros objetos que puedan producir incendios y que aparcar en zonas reservadas para personas con discapacidad suponga la pérdida de puntos en el carné de conducir.