¿Con cuántas cervezas das positivo en un control de alcoholemia de la Guardia Civil?

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se establece un resultado en en el control de 0,25 mg/l de alcohol en aire aspirado como la cantidad límite con la que se puede poner uno al volante en España, esta equivale a 0,5 gramos por litro de sangre.

Por otra parte, en el caso de los conductores profesionales y los noveles solo pueden arrojar una tasa de 0,15 mg/l de alcohol en aire aspirado. Por tanto, son muchos los conductores que se preguntan la cantidad de bebida, por ejemplo, de cerveza, con la que se da positivo en un etilómetro de la Guardia Civil.

¿Cuál es la cantidad con la que superarás el 0,25?

Este dato es muy variable ya que depende del sexo del conductor y de su cuerpo, así como del tipo de bebida alcohólica ingerida. Por ello desde la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil se difundió las cantidades aproximadas en las que se da positivo, pero solo en el caso de la cerveza.

Según se indica en el estudio y tomando como referencia un tercio de 330 ml de esta bebida, se considera que 1,5 unidades ya garantiza el positivo en hombres, pero según el peso este dato puede variar. Por otra parte, en las mujeres, una sola lata de tercio significará arrojar una tasa positiva en el control de alcoholemia.

¿Cuántas horas deben pasar desde dejas de beber y para no dar positivo?

Es preciso indicar que el alcohol está presente en la sangre tan solo 5 minutos después de haber sido ingerido. Por otra parte, no es hasta entre los 30 y los 90 minutos después de la ingesta cuando llega a su punto máximo.

A partir de este punto baja, pero no quiere decir que des negativo automáticamente en el control. Desde la DGT se apunta a que en caso de haber ingerido una cantidad de 1g/l, es necesario esperar entre 6 y 10 horas para dar negativo en el test. Por lo que, si por ejemplo has bebido una noche y solo duermes 5 horas antes de coger el coche, lo mejor es que no te pongas al volante.

¿Cuál es la multa si das 0,25 mg/l?

En el caso de arrojar una tasa positiva en el control de alcoholemia, la sanción que te interpone la DGT ascenderá a 500 euros con la consecuente retirada de cuatro puntos de la licencia de conducción siempre y cuando no superes los 0,50 mg/l.

Por ello, si superas esa cifra y hasta los 0,60 mg/l la multa aumentará hasta los 1.000 euros y perderás 6 puntos del carnet de conducir. Por último, si superas los 0,60 mg/l estarás incurriendo en un delito penal y te enfrentarás a una condena de entre tres y seis meses, aparte de la sanción económica y la retirada de puntos.