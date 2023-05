¿Qué pasa si te saltas un control de la Guardia Civil? Multas económicas y retirada de puntos

Una de las medidas más eficaces contra la siniestralidad en carretera es la realización de controles. Una de las más temidas por los conductores, la gran mayoría se ponen nerviosos, a pesar de no haber cometido ninguna infracción.

Los agentes suelen pararse, generalmente, a la derecha de las vías. Si se ve a uno, en primer lugar, el conductor, debe fijarse en los movimientos del brazo, o en el silbato.

Si el pitido es corto, indican detenerse, si es largo, reanudar la marcha. Y si el agente mueve su brazo de arriba abajo, significa disminuir la velocidad. Por último, si hace lo mismo con una luz roja o amarilla, habrá que detenerse.

Darse a la fuga no está considerado delito, otros sí

Cabe recordar, que ninguna normativa española considera el darse a la fuga como una acción sancionable en sí. Si no que vendrá por otras acciones.

Por ejemplo, la primera acción tipificada como sancionable es la de desobedecer a los agentes de tráfico y a sus órdenes. En caso de no hacer caso a estas señales, La multa de la DGT está estipulada en 200 euros y 4 puntos del carné de conducir. Se puede recurrir y se pueden presentar alegaciones, no obstante, no suele servir para nada.

Realización de un control atleatorio Jucil

Otras situaciones

Normalmente, es difícil huir de un control policial, los agentes bloquean la carretera para que no se pueda escapar. Y por lo general, se causan daños materiales a los objetos. Si esto sucede, se aumentarán 200 euros más, hasta llegar a un total de 400€. Si además, se le suman daños a las personas, las consecuencias serían gravísimas, penales.

Las multas más altas se dan en los casos en los que se intenta evitar un delito, el caso mayoritario en los conductores. Por ejemplo, por no tener el carné en regla, por no disponer de documentación necesaria o por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Control de alcolholemia en una carretera Luis Sordo

En cualquiera de estos casos, a los 200€ y 4 puntos, se le sumarán las multas relativas al delito, y cualquier otra que se pudiera llevar a cabo. Llegando así a alcanzar incluso, penas de cárcel en los delitos más graves.

Por ejemplo, si la detención es para una prueba de alcohol o drogas, el conductor se niega a realizarla y el agente considera que hay pruebas suficientes, se recibirá una multa de 1.000 euros y 6 puntos. Es decir, 500 euros y 2 puntos más que si nos hubieran parado y diéramos positivo.