¿Qué son los carriles trenzados? La DGT explica cómo circular por ellos

Seguro que al circular por alguna carretera de España te has encontrado con los carriles trenzados y no has sabido cómo conducir por ellos de la forma correcta, por lo que desde la Dirección General de Tráfico especifican la manera en la que hay que transitar por ellos para evitar situaciones peligrosas.

En definitiva, lo primero que debemos hacer al encontrarnos con este tipo de carriles es reducir la velocidad para así estar más alerta ante los movimientos de los demás vehículos, asimismo es necesario aumentar la atención en la vía.

¿Qué son los carriles trenzados?

También conocidos como salidas conjuntas o viales de incorporación, la Dirección General de Tráfico los define como un carril en el que se unifica el vial de aceleración con uno de deceleración, por lo que se utilizan sobre todo en autovías y autopistas para entrar o salir de ellas.

La normativa técnica de la DGT indica que la longitud efectiva máxima es de 1.500 metros, ya que en ellos confluyen vehículos de dos flujos distintos de tráfico, pero que circulan en el mismo sentido. Cabe destacar que solo en 2020 hubo 57 accidentes con 87 víctimas en los carriles de trenzado en vías interurbanas, con dos fallecidos, cinco heridos graves y 81 heridos que no requirieron hospitalización.

¿Quién tiene prioridad en un carril trenzado?

Así se circula por un carril trenzado, según la DGT. DGT

En este caso se aplican dos normas que obligan a ceder el paso, tanto para el vehículo que se incorpora (Artículo 72, Reglamento General de Circulación), como para el automóvil que cambia de carril con un desplazamiento lateral (Art. 74.2).

Por ello, desde el área de Formación de Conductores de la DGT especifican que en estos carriles hay que “aplicar otra regla, tan importante como las clásicas, como es la cortesía, facilitando siempre que sea posible las maniobras que pretendan hacer los otros conductores. De esta manera contribuiremos a dar seguridad y fluidez a la circulación, y resolveremos antes las situaciones conflictivas”.

¿Qué peligros pueden tener los carriles trenzados?

El riesgo que generan este tipo de viales hace referencia en que confluyen en ellos tanto los vehículos que se disponen a abandonar la autovía o autopista, como los acceden a ellas, por lo que en situaciones en las que existe un tráfico denso es posible que haya retenciones.

Por lo que en este tipo de carriles son muy comunes las colisiones laterales y los alcances, debido a que los vehículos que salen de la vía principal circulan a una mayor velocidad, así como, no se respeta el sentido común y la cortesía, indicado en las líneas anteriores.