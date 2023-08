Los ceda el paso son de las señales más comunes que podemos encontrar en la carretera. No siempre las vemos en forma vertical, también las encontramos pintadas sobre la calzada en forma de un triángulo en blanco, por ejemplo, al entrar a una rotonda.

Por ello, a los conductores les surgen dudas de si hay que detenerse o no. La DGT explica que no es necesario parar en seco como si fuera un Stop, lo que se debe hacer es reducir la marcha y asegurarse de que no viene ningún otro vehículo por el carril preferente antes de entrar en esa vía.

¿Qué significa la señal de ceda el paso y qué dice la ley?



El Reglamento General de Circulación especifica muy claramente en su artículo 151 que existe la “obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril al que pretende incorporarse”. Por lo que el procedimiento es sencillo, pero, aun así, muchos conductores se los saltan, con el peligro para la seguridad vial que esto puede ocasionar.

¿Cuál es la multa y pérdida de puntos por saltarse un ceda el paso?

La sanción por cometer esta infracción en la red viaria está tipificada como grave, ya que las consecuencias pueden ser fatales. Por lo que la cuantía económica por realizar esta acción imprudente asciende a los 200 euros. Además, saltarse un ceda el paso supondrá la pérdida de cuatro puntos del carnet.

¿Saltarse un ceda es una falta grave en el examen de conducir?

La DGT aclaró que cometer esta infracción durante el examen práctico supone una falta eliminatoria, por lo que el alumno quedaría suspenso.

Las demás infracciones que suponen un resultado negativo son: no respetar la separación con ciclistas o peatones, no adaptar tu velocidad a las condiciones de la vía, superar los límites de velocidad, adelantar sin visibilidad, saltarse un Stop, no respetar las señales de los agentes de tráfico y, por último, acceder a un carril cuyo sentido de circulación es el contrario o se encuentra reservado para autobuses.