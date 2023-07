Encender las luces de nuestro coche y que de repente una de ellas no alumbre es una de las pesadillas a las que se enfrentan los conductores españoles. En estos casos se producen dudas sobre qué hacer primero y si supone una infracción penada con una cuantía económica.

En primer lugar, circular con una luz fundida es una circunstancia que puede suponer un peligro, debido a que los demás conductores no te pueden ver. A su vez, en algunas ocasiones no nos percatamos si llevamos un luminoso que no alumbre, ya que no le prestamos la atención suficiente, algo que nos puede costar caro.

¿Cuánto es la multa por llevar una luz fundida en el coche en España?

Al llevar la luz fundida la visibilidad en la carretera bajará considerablemente, por lo que la multa si la Guardia Civil observa esta situación será de 200 euros, ya que es una obligación legal y deberá ser subsanada lo antes posible. Por otra parte, no supondrá la retirada de puntos.

Por otra parte, la sanción será la misma independientemente de que luz o luces estén fundidas, ya que da igual que sea la luz de freno, los intermitentes, las de posición o la luz de la matrícula. Por ello, es conveniente revisar habitualmente las luces de tu vehículo para evitar improvistos y futuras multas.

¿Se puede pasar la ITV con una bombilla fundida?

Una de las dudas que más les surgen a los conductores es si se encuentran con esta circunstancia en el momento de la inspección técnica. En este caso si es una de las bombillas obligatorias del sistema de alumbrado, estará considerado como un defecto grave y la ITV, por tanto, será desfavorable. Estas luces principales son la de cruce, los intermitentes y la luz antiniebla trasera.

¿Qué ocurre si llevo las luces apagadas?

En el supuesto de que haya una visibilidad reducida y no lleves encendidas las luces estarás poniendo en riesgo tanto tu seguridad vial, como la del resto de los usuarios de la vía, ya que tu vehículo no podrá ser detectado por los demás conductores.

Por ello, la sanción ascenderá a una cuantía económica de 200 euros si te ven los agentes de circulación, pero no supondrá la pérdida de ningún punto del carnet de conducir.