Buxadé, Méndez-Monasterio, Hoces… ¿quién es quién en Vox tras la salida de Espinosa?

Vicepresidente Jorge Buxadé Vox rueda de prensa

Abogado del Estado y profesor universitario, la aventura política de este barcelonés comenzó en la Falange de las JONS en Cataluña. Entre 2004 y 2014 militó en el Partido Popular. En 2015 saltó a Vox y en 2019 fue elegido eurodiputado (era el cabeza de lista). Ese mismo año en un entrevista a El Mundo Buxadé dijo no arrepentirse de haber estado afiliado a Falange, pero sí de su militancia en el PP. En 2020 ya era vicepresidente de Acción política de Vox. No es diputado ya que no fue incluido en las listas de Vox por las generales de julio pasado, pero manda mucho. Los nacionalistas consideran que la retirada de Espinosa es una muestra de que en Vox han perdido los ultraliberales y han ganado los ultracatólicos como Buxadé.

EFE