Una argentina alucina tras su experiencia a la hora de contratar personas en España: "Nadie habla de lo difícil que es"

La usuaria argentina de TikTok Agus Flores se ha quejado en sus redes sociales de lo difícil que es encontrar a alguien que reúna los requisitos mínimos para trabajar, y ha contado su experiencia intentando conseguir personal en un restaurante.

Según ha explicado, había disponible dos puestos de camarero: uno para trabajar 30 horas semanales, y el otro, 40 horas. Los requisitos eran "básicos, mínimos e indispensables": experiencia, saber algún idioma aparte del materno, disponibilidad inmediata y tener en regla los papeles para trabajar en España.

"La primera chica no fue, la segunda me llama y me dijo que tuvo un problema y si podía venir el viernes, le dije que perfecto, por lo menos avisó", ha relatado en el vídeo.

La tercera entrevista fue a un argentino que, según ella, no tenía experiencia, pero sí muchas ganas de trabajar, pero no podía hacer la prueba el viernes porque aún no contaba con el permiso para trabajar, uno de los requisitos indispensables.

Otros dos hicieron la prueba y uno de ellos, tras una jornada de trabajo, le dijo que necesitaba 15 días libres, porque se iba a Estados Unidos de vacaciones. "¿Por qué no me lo dijiste en la entrevista? ¿Por qué me haces perder el tiempo? No me molesta que vayas de vacaciones, pero dilo", le ha respondido la argentina molesta con la situación.

"Muchísimo más difícil que conseguir laburo (trabajo) es conseguir gente que quiera laburar. Esperemos que esta semana sea una semana mejor, más relajada y que entren currículums bien", ha finalizado la tiktoker.

El vídeo ha alcanzado casi las 20.000 visualizaciones y ha generado varias reacciones por parte de los usuarios. "Me sucede lo mismo en mi trabajo, es imposible conseguir gente en Mallorca", "Un gran problema es que pagan muy poco, algunos hasta te contratan por media jornada y te abonan el resto en negro", "Y yo con ganas de trabajar, pero no tengo papeles, solo pasaporte", son algunos de los comentarios.