El motivo por el que las azafatas te reciben y saludan al entrar al avión

Una vez pasada la puerta de embarque, el primer rostro que nos recibe al poner un pie sobre el avión es el de un miembro de la tripulación de cabina. Una azafata o azafato es el encargado de saludar siempre a todos los pasajeros que entran para ocupar sus respectivos asientos, un gesto aparente de cortesía que esconde una explicación.

En redes sociales, han sido varios los usuarios que han desvelado por qué se produce esta situación. "¿Alguna vez has entrado en un avión y has visto a la tripulación saludarte, o a los azafatos caminando de un lado a otro por el pasillo? Voy a decirte lo que estamos haciendo en realidad", ha indicado la azafata Kat Kamalani en un vídeo viral de TikTok.

"Cuando entras en un avión y ves a una cara sonriente y feliz, en realidad te estamos mirando de arriba abajo para tratar de averiguar a un perfil concreto de persona que vaya a ayudarnos ante una emergencia", ha explicado la azafata. Entre esos perfiles se encuentran pilotos, bomberos, policías, militares, médicos y enfermeros, que puedan colaborar en el caso de una "emergencia médica" o si existe "una brecha de seguridad".

Además, también buscan detectar posibles casos de tráfico de personas, algo que suele ocurrir con bastante frecuencia, según Kamalani.

Otra cuenta de Instagram también ha recordado en un vídeo reciente por qué los asistentes de vuelo saludan a los pasajeros cuando entran en el avión. Además de crear una atmósfera acogedora o de garantizar la seguridad de los viajeros, esos saludos amistosos esconden mucho más de lo que parece a primera vista.

"¿Sabías que una auxiliar de vuelo no te saluda al entrar al avión solamente por educación, sino también para asegurarse de que no has bebido demasiado o te sientes demasiado mal para volar, además de para hacerse una idea de con quién pueden contar como ayuda en caso de emergencia?", indican en el texto del vídeo.

De este modo, mientras la azafata saluda y observa a los viajeros, además de establecer un "tono positivo para el vuelo", también evalúa el estado de ánimo de los pasajeros y trata de anticiparse a cualquier problema potencial.

"Desde viajeros nerviosos hasta viajeros experimentados, un cálido saludo puede ser de gran ayuda para que todos se sientan a gusto en la cabina", explican.