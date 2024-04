Una azafata de vuelo revela cuáles son los gestos de los viajeros que más agradecen

Las azafatas de vuelo atienden durante sus jornadas laborales a cientos de pasajeros, a los que probablemente no vuelvan a ver, y el comportamiento de estos no siempre es el mejor.

Pero a veces, las auxiliares se encuentran con personas amables y una profesional de este sector ha enumerado cuáles son las actitudes o comportamientos que más valoran en su día a día.

Destanie Armstrong es una azafata estadounidense que vive en Philadelphia, y que ha grabado un vídeo en TikTok en el que cuenta qué son las cosas que más agradecen.

Lo primero es bien sencillo: que saluden al embarcar. "Mucha gente simplemente nos ignora. Me encanta cuando un pasajero pregunta cómo estamos o cosas sobre nuestro día", dice.

"Es como si realmente me estuviera conectando con la gente. Pensé que con este trabajo conectaría mucho más con la gente. Siento que nunca tengo conversaciones con los pasajeros", se queja Armstrong en el vídeo.

En segundo lugar, la azafata valora lo que ella llama "pequeños actos considerados", como hacer caso de las indicaciones de los carteles o prestar atención a las instrucciones de seguridad.

En tercer lugar, a Destanie Armstrong le encanta cuando "un pasajero me hace pasar un mal rato y otro pasajero lo observa y hace una broma al respecto". Dice que lo valora incluso cuando un pasajero que hace contacto visual de solidaridad con la azafata que está lidiando con un cliente desagradable.

La azafata confiesa estar también muy agradecida con aquellos pasajeros que saben lo que quieren en cuanto se acerca la azafata. También valora positivamente a aquellos pasajeros que se preocupan por no estar entorpeciendo a las azafatas en su área de trabajo.

Armstrong añade que le encanta "cuando la gente tiene buenos modales, pero especialmente los niños". "Cuando los niños tienen buenos modales, les digo: "'¿Dónde están tus padres? Porque están haciendo un buen trabajo", añade la auxiliar.

Y por último: agradece a esos hombres casados que no flirtean con ella: "Me encanta cuando un hombre casado no es demasiado amigable con nosotras". "Las veces que los chicos intentaron charlar conmigo, siempre tenían un anillo en el dedo, lo que literalmente me molesta mucho", dice.

"Me felicitan o me preguntan si voy a dormir en el mismo lugar donde ellos se alojarán o lo que voy a hacer en mi escala", prosigue. "Me encanta cuando un hombre casado tiene un anillo en el dedo y su esposa no está allí, y es amable con nosotros, pero no demasiado", concluye.