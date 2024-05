El truco de un médico para acabar con el dolor de las axilas, incluso cuando falla el desodorante

Una de las partes del cuerpo más sensibles al olor son las axilas. Es una de las zonas que más sudor produce y eso contribuye a que se produzca un fuerte olor corporal.

Normalmente, con una buena ducha y con desodorante, el problema se soluciona, pero hay personas que tienen un problema crónico de olor en las axilas y con los remedios tradicionales no basta.

La doctor Sina Ghadiri, que tiene su propia cuenta de TikTok, es conocido por publicar consejos útiles sobre higiene y cuidado de la piel en la plataforma a sus 84.800 seguidores.

En un vídeo reciente, Ghadiri reveló que para mejorar el olor de tus axilas tendrás que recurrir a la farmacia. En el clip dice que mejor producto para deshacerse de los malos olores es el ácido glicólico.

Es un tipo de alfa hidroxiácido (AHA) derivado de la caña de azúcar que también puede usarse para hiperpigmentación y exfoliación.

El ácido glicólico ayuda a reducir el olor corporal al reducir el pH de la piel y dificultar la supervivencia de las bacterias que causan el olor. No obstante, el ácido limpiador no debe usarse como reemplazo del desodorante porque no puede detener la producción de sudor.

No obstante, el uso de ácido glicólico conlleva algunos riesgos. Al igual que otros ácidos exfoliantes, puede causar irritación, especialmente en áreas donde la piel es fina y suave, como la axila. Esto puede provocar enrojecimiento, descamación y sensibilidad.

La concentración máxima de ácido glicólico que se puede utilizar en esta zona es del ocho al 10%, pero incluso eso puede ser irritante, por lo que cuanto menor sea la concentración, mejor. Además, se recomienda no usar más de dos veces por semana.