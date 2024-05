Una joven explica como casi le arrestan en Marruecos: "No he salido todavía al país y ya la estoy liando"

Viajar a otro país puede ser toda una aventura, aunque hay que tener especial cuidado con no cometer ningún error por accidente. Y es que las normas de seguridad o de comportamiento pueden ser completamente diferentes dependiendo del país. Ejemplo de ello ha sido lo que le ha ocurrido a una española que se encuentra en Marruecos.

"Me acaban de 'medio' arrestar en el aeropuerto de Marruecos, no he salido todavía al país y ya la estoy liando", ha comenzado a explicar Marita a través de su cuenta de TikTok. Y es que cometió en pequeño fallo que dio lugar a un gran malentendido.

"Se me ocurrió sacar el móvil antes de tiempo y se pensaban que estaba grabando el sistema y esta gente no se fía de nadie", ha explicado en uno de sus últimos vídeos. Como así ha querido dejar claro, "por lo visto", no se puede grabar la propiedad intelectual del Gobierno, ya que se considera "una amenaza terrorista en este país".

"Y claro, tú explícale a esta gente que eres influencer y que estás haciendo un vídeo", ha comentado entre risas. Aunque, finalmente todo acabó bien. Tras llevarla a "un cuartito", gracias a su entereza pudo dejar claro que ella no sabía que eso no podía hacerse: "Al final, me soltaron con cara de asco".

El vídeo cuenta ya con casi 90.000 reproducciones y su bandeja de comentarios se ha llenado de todo tipo de mensajes. "A quien se le ocurre grabar en un control aeroportuario", se han preguntado algunos de sus seguidores. Porque, como han dejado claro, "eso pasa en todos los países".