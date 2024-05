El juego de 'El suelo es lava' presenta su formato más realista: así es la versión en realidad aumentada

El suelo es lava es uno de los juegos infantiles más conocidos. Su funcionamiento es sencillo, como el propio nombre indica, lo único que hay que hacer es no pisar aquellos puntos que "son lava". Por eso, se convierte en el entretenimiento perfecto para disfrutar en casas.

Aunque, con la evolución de la tecnología, ya no es necesario juntar sillas y sofás para poder subirse. Solo hacen falta un espacio grande y realidad aumentada. Prueba de ello ha sido el viral vídeo que ha compartido Lalith a través de Reddit.

Como así se puede ver en la publicación, con esta nueva versión modernizada, solo es necesario seguir las instrucciones de una pantalla. De este modo, el suelo se convierte en un tablero donde a cada nivel y de manera aleatoria van desapareciendo bloques. Así, los personajes tienen que correr hacia aquellos que se mantienen en verde.

Quienes, por el contrario, acaban cayendo, pierden vidas hasta que, finalmente, se quedan a cero. Gana, como en el juego original, la persona que más tiempo aguante sin perder las vidas. Y es que, como se puede ver en el vídeo, quienes no acaban donde deberían se caen de manera dramática.

Por ello, la gran mayoría de los comentarios de la publicación no pueden "parar de reírse" al ver como el más pequeño de los concursantes no deja de caerse por mucho que intente correr. "Me encanta lo muchísimo que se esfuerza el niño. Cada vez que se cae se tira al suelo" o "Le están dando una paliza" son algunos de los mensajes más repetidos.