Compra un juguete sexual y se lo envía a su suegra por error: "Encima era rosa fosforescente"

A la hora de hacer un pedido a través de internet, es fundamental revisar todos los datos para que el envío sea correcto. Desde el nombre del remitente hasta la dirección, hasta el más mínimo detalle cuenta. O si no pueden ocurrir anécdotas de lo más llamativas, como así ha sido el caso de una mujer en TikTok.

Noemí es una española viviendo en EE UU conocida por contar cómo es su día a día. Así, en el último vídeo que ha compartido, ha narrado el gran error que ha vivido debido a la dirección que tenía guardada en Amazon. "No sabéis lo que acaba de pasar con mi suegra", ha comenzado a contar,

Como así ha explicado, el Día de la Madre es diferente en España que en Estados Unidos, por eso su marido tenía puesta la dirección de su madre en la tienda online, algo que ella no sabía. "Quería comprarme un juguete para darme una sorpresa, de esos que se usan en la habitación. Pero tenía la dirección de la madre", ha explicado sin poder dejar de reír.

Así, al día siguiente, cuando el hombre fue a felicitarle el día esperando que lo que hubieran recibido fueran un ramo de flores, se llevó una gran sorpresa. "Dice 'sí, las flores muy bonitas, pero ¿y esto?", ha explicado entre risas.

"Creo que me has enviado otro regalo más", se cachondeó la mujer al ver que le había mandado una segunda sorpresa. Algo que, en un primer momento, dejó pillado a Collin, como se llama el marido de la tiktoker, pues no sabía a qué se refería.

"Se mete a la cuenta de Amazon, y ve las cosas que han sido entregadas. Y ahí estaba, encima era rosa fosforescente", ha asegurado. "¿Cómo voy yo a mirar a esa mujer a la cara?", se ha preguntado a modo de reflexión final.

El vídeo cuenta ya con más de 321.000 reproducciones y no han sido pocos los comentarios que ha recibido por parte de los usuarios riéndose de la situación. "Que le diga que era para ella y listo", le han recomendado varios. "Mi padre me recogió uno y venía empaquetado al vacío… imagina cuando lo cogió", ha comentado otra chica, comparando ambas historias.