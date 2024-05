Se casa y descubre a los doce días que su mujer era en realidad un hombre

El amor no entiende ni de género ni de aspecto físico. Cuando llega, uno simplemente debe aceptarlo y hacer todo lo posible por conseguir que la otra persona sea feliz. Aunque, en ocasiones, lo que parece ser amor es en realidad una cosa muy diferente. Prueba de ello fue la sorprendente experiencia de un joven de Indonesia.

Como así han contado los medios locales, el joven conoció a otra persona a través de Internet y se quedó completamente prendado. Así, sin dudarlo dos veces, se casó con ella. Todo ocurrió cuando, AK, como se ha presentado el joven, y su pareja decidieron quedar ya en persona.

Todo parecía ir bien, y aunque, como así ha admitido, su pareja tenía "ciertas peculiaridades", no le dio importancia. Adinda Kanza Azzahra, como se llama la mujer, siempre intentaba ocultar su rostro con un velo o un hiyab, algo que achacó a la timidez.

Y es que, el amor era tal que no dudó en pedirle matrimonio, a lo que ella aceptó, aunque con una condición. Como así le pidió, no quería que se registrara su unión porque su madre había muerto y su padre llevaba mucho tiempo sin aparecer, así que no tenía familia cercana a la que invitar a la ceremonia.

Tras darse el 'sí, quiero' en la aldea de Wangunjaya, llegó el momento de consumar el matrimonio, algo que ella siempre negaba. Además, tampoco quería relacionarse con los seres queridos de su marido. Por ello, su familia decidió investigar lo ocurrido. Así, descubrieron que, en realidad, ella era él, y su amor era en realidad toda una mentira.

"ESH (nombre con el que las autoridades se dirigen a él) confesó que quería robarle dinero a la víctima", han explicado los medios locales. "Cada vez que ESH pedía dinero, siempre lo conseguía. Ahora el autor ha sido acusado en virtud del artículo 378 del Código Penal y se arriesga a pasar hasta cuatro años en la cárcel", han asegurado.