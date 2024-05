La divertida manera en la que una joven se burla de los comentarios racistas que recibe a ritmo de piano: "Pero eres china"

Yin Hanna, una joven creadora de contenido de TikTok ha decidido darle la vuelta a los comentarios racistas que no para de recibir a través de la plataforma. Tras contar que ella es catalana, aunque sus padres sean de origen asiático, pues lleva toda la vida viviendo en Cataluña, no han sido pocos los que han asegurado que eso no es posible.

Por ello, ante la gran cantidad de mensajes racistas y sin sentido que ha recibido, en lugar de cabrearse o entristecerse, ella ha decidido tomárselo con humor. Así, demostrando su talento musical, le ha puesto banda sonora a todos esos haters.

Entre una gran cantidad de mensajes recibidos, la mayoría de ellos han asegurado que es imposible que sea debido, a sus facciones, catalana. "Si naciste en China y tus papás son chinos. Eres china. Ahora ve a Suiza y hazte suiza, pero serás china", "Catalana de Pekín, ¡pero eres China!", o "Es muy simple la explicación, si un conejo nace en un gallinero... ¿es conejo o gallina?", son solo algunas pruebas de ello.

Para darle más sentido a la canción, ha usado de estribillo dos comentarios que se burlan de los dependientes de bazares. "Cualenta céntimos" y "fondo delecha", ha repetido de manera continua con el típico acento de personas asiáticas.

"Sé que el final es una chapuza, es que he hecho la canción hoy mismo. He intentado grabar este vídeo cien veces y ya no puedo más, así que tendré que darles la versión menos horrible. Créditos a mi padre, que la idea de hacer esto ha sido suya", ha explicado la joven en su publicación, que cuenta ya con un millón de reproducciones.