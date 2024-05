Una joven descubre cómo funcionaban los emoticonos antes de WhatsApp: "Me he quedado tiesa"

La tecnología no ha hecho más que desarrollarse en apenas unos años. Por eso, lo que hace menos de diez años era todo un avance, ahora está completamente anticuado. Prueba de ello ha sido la reacción de una joven al ver cómo funcionaban los emojis antes de WhatsApp.

"Acabo de ver lo que usaban las personas antes de usar emoticonos y me he quedado tiesa", ha comenzado a explicar en su video de TikTok. Y es que, aunque algunos son muy sencillos, como los dos puntos y el cerrar paréntesis para hacer una cara sonriente o el signo 'menos que' y el número tres para hacer un corazón, otros son mucho más complicados.

"Si esto de verdad lo usaba la gente, eran mucho más listos que nosotros porque necesitas un máster", ha asegurado muy sorprendida. Así, con una tabla ha mostrado a sus seguidores algunas de las combinaciones que más le han llamado la atención.

Un ejemplo de ello ha sido el signo del payaso. Para poder hacerlo necesitaban dos puntos, un círculo y un paréntesis, :0), algo que no ha podido resultarle más llamativo: "Payasa me quedo yo si tú me mandas eso". Aunque con el beso :* puede llegar a entenderlo: "Todavía te compro que dar un beso sean dos puntos y un asterisco".

Sin embargo, en la bandeja de comentarios, han sido bastantes los que se han quedado sorprendidos ante sus palabras. Al ver a la tiktoker, a muchos les ha resultado raro que, por su edad, ella no los conociera, aunque otros simplemente asumen que "se sienten viejos": "Solo los de esa generación entenderán, la mejor de todos los tiempos".