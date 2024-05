Antonio Catalán, dueño de AC, revela cuál es el objeto que más se roba en sus hoteles: "Se llevan como 80.000 al año"

Antonio Catalán, el presidente de AC Hoteles, ha acudido como invitado al pódcast de Nude Project, en el que ha respondido a una larga lista de preguntas y ha resulto algunas de las curiosidades de los entrevistadores. Entre ellas, ha desvelado cuál es el objeto que más roban los huéspedes de sus hoteles.

"En España e Italia se llevan como 80.000 toallas al año", ha expresado el empresario hotelero en la entrevista. "Pero bueno, van con el logotipo. Cada mañana que se lavan la cara ven la marca", ha añadido entre risas.

Antonio Catalán es dueño de casi un centenar de hoteles en los que cuenta con más de 3.500 empleados. Pero en el pódcast ha dado su opinión acerca de los AirBNB. "Algo tiene que hacer el gobierno porque es todo ilegal, es dinero en B. Tú hacer la reserva y mañana metes a siete terroristas dentro, a nivel de seguridad no hay color", ha expresado.

Aun así, ha comentado que entiende que para ciertos perfiles, como una familia con hijos, es una buena opción de alojamiento. "Pero tiene que estar regulado", ha concluido.

Con referencia a las toallas que desaparecen de los hoteles cada año, ha habido todo tipo de comentarios en el post. "Yo me las llevo de recuerdo", "Lo único que me he llevado son las cremas y el peine, no me animaría a llevarme una toalla", "El colchón no me entra en la maleta, sino también me lo llevaba", han expresado algunos usuarios de la red social.