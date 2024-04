La verdad detrás de la 'orgía' del ViñaRock: lo que pasará y lo que no en Villarrobledo

La noticia corría como la pólvora: se ha organizado una orgía en el festival de música ViñaRock en el que hay miles de inscritos. Quizá a causa del imaginario popular y de las informaciones imprecisas habrá más de uno que se haya imaginado una suerte de Sodoma y Gomorra con el aforo completo, pero no será así.

20minutos.es se ha puesto con contacto con los organizadores de este evento, llamado ViñaOrgía tenía un sugerente cartel en el que bajo el lema "Si nos organizamos follamos todxs", se convocaba a asistir el día 2 a un "Taller de iniciación a primeros contactos en una orgía".

Esta es una iniciativa de Sexiliades, un colectivo que pretende "abrir el melón de las relaciones sexuales en entornos ludicofestivos, los riesgos y las prácticas". De hecho, llevan casi una década presentes en festivales masivos, denunciando las violaciones y abusos sexuales que a menudo ocurren en esos entornos, además de proveyendo a los asistentes de material de prevención de infecciones de transmisión sexual y contra el abuso de drogas.

Lo primero que destacan los organizadores, superados y molestos por la publicidad y repercusión no ajustada del todo a la realidad, es que no hay miles de inscritos, pues no hay una lista como tal de asistentes. Sí hay unos 4.000 miembros en el canal de Telegram, lo que, ni de lejos, implica tal afluencia.

La ViñaOrgía es "una forma de llamar la atención" sobre los problemas y carencias de información sexual, respeto, consentimiento, afectividad y prejuicios que este colectivo ha constatado.

La reunión se va a celebrar, con un primer paso para conocerse. "La idea es cribar, porque puede venir mucha gente no deseable, porque el ViñaRock debería ser un entorno de amor y buen rollo, pero hay gente que va con otras intenciones, con la idea de la noche, la fiesta mal entendida y las drogas", dice uno de los organizadores, que por el momento prefiere mantenerse en el anonimato y actuar como un colectivo.

Una vez se hayan conocido los asistentes la idea es que se formen "grupos reducidos y se hagan debates en torno al sexo y a las relaciones afectivas", explican. La idea era hacerlo en un entorno tranquilo y, aunque es en una plaza pública a las afueras del pueblo, con una cierta tranquilidad.

"Ahora nos estamos imaginando un escenario muy distinto, con medios de comunicación por allí, algo que sería muy violento", explican. "No creemos que haya una orgía... si surgiera, ya veríamos dónde hacerlo", prevén.

Lo que sí podría haber son "talleres de contacto", en el que los participantes "se besan, se acarician" y tienen "un primer contacto con la sexualidad", siempre sin desnudez y "sin penetración" o sexo explícito.

"No va a ser lo que la gente se imagina como una orgía por culpa del ideario de generaciones pasadas, una idea que ya no sirve", aclaran.

De hecho, explican en el canal de Telegram que será un espacio "LGBTQI+, Heterofriendly [abierto a personas heterosexuales] y BodyPositive [sin discriminación por tipo de cuerpo]. Advierten de que no se tolerarán "actitudes de mierda" y que hay que dejar "a tu cuñado en la tienda", además de ir "con la mente abierta".

Este evento tiene un precedente en el ViñaRock del año pasado, cuando en una convocatoria similar, pero sin repercusión mediática, unas 25 personas se reunieron en una casa particular, donde hicieron una "orgía de caricias y besos", sin más, y donde, desnudos los participantes, vieron "una película normal y corriente", además de dialogar sobre relaciones.

Este año la convocatoria es una incógnita. En el canal de Telegram unas encuestas publicadas por los organizadores permiten prever tan solo el perfil de los inscritos en el susodicho canal. La orientación mayoritaria es la heterosexual (64%), seguida de la bisexual (18%) y la gay (8%), además de lesbiana (2%) y pansexual (3%) entre los sentires sexuales con más porcentaje.

Respecto a la identidad de género, el 78% dice sentirse hombre, el 11% mujer, el 4% hombre o mujer trans a partes iguales, 2% binario y un 5% dice ser de otras identidades.

La edad más común está entre los 23 y los 27 años (23%), seguido del grupo de entre 28 y 32 (20%), 18 a 22 y 33 a 37 en el mismo porcentaje, el 15% y otros menos numerosos como 38 a 42 (9%), 43 a 48 (7%), 49 a 54 (3%), 55 a 59 (1%) y más de 60, con un 7%.

Sea como fuere, lo que ocurra pretende ser algo pacífico, respetuoso y en pos de la "libertad sexual y el derecho al propio cuerpo y contra la represión sexual". Los organizadores remiten a su cuenta de Twitter, @Sexiliadxs, donde responden a cualquier duda.