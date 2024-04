La llamativa manera con la que una joven ha anunciado su ruptura a sus amigos y familiares: "He actualizado mi vida"

Después de años de relación, dar a conocer a amigos y familiares el final de una relación puede ser un proceso muy doloroso. Volver a recordar de nuevo los momentos vividos y el hecho de que ya se ha terminado todo no es sencillo especialmente en momentos tan vulnerables.

Por eso, para evitar cualquier problema, una joven ha decidido dar la noticia de una manera en la que todas las respuestas queden resultas y así poder superarlo fácilmente. De este modo, ha compartido una llamativa imagen a su grupo de amigos más cercanos: "He actualizado mi vida"

"Mi novio (desde hace seis años) y yo hemos roto. Así es cómo se lo he contado a mi grupo", ha explicado a través de TikTok. Y es que, como así ha mostrado en el carrusel de imágenes que ha subido a su perfil, tirando de humor y diseño gráfico ha hecho una lista de "las preguntas más repetidas".

La joven ha hecho un cartel para dar la noticia. di.mart / TIKTOK

"Atención, hemos roto", comienza la imagen, "Todo pasó el 15 de noviembre. Sí, fue culpa de él. No, nunca jamás volveremos a estar juntos. Necesito de dos a tres semanas para responder cualquier otra pregunta. No tienes que bloquearlo. Me es indiferente". Además, ha querido dejar claro que solo pide que "respeten" su privacidad.

La publicación se ha hecho viral y en TikTok cuenta ya con casi cuatro millones y medio de reproducciones. Por ello, no es de extrañar que se haya llenado de todo tipo de comentarios. Desde los que le parece una "genialidad" hasta quien ha llegado incluso a pedir que comparta cómo lo ha hecho: "Pensé que esto era icónico hace 4 días, vuelvo ahora para pedir la plantilla".