Un hombre contrata a un detective privado y se sorprende con los resultados: "No me puedo creer que no supiera dónde estabas"

El papel de los detectives privados suele ser muy recurrente en series policíacas o películas, pero no tanto en la vida real. Por ello, Max Fosh, un youtuber, quiso descubrir a qué se dedican en realidad. Para ello, no dudó en contratar a uno durante todo un mes.

Como así ha explicado, en la mayoría de los casos, su trabajo se centra en descubrir fraudes a seguros, dar a conocer si se están llevando a cabo infidelidades o descubrir el paradero de algunas personas. Aunque, lo que realmente descubrió el investigador no se lo hubiera podido imaginar.

"No solo no sabía quién era, sino que no me podía creer lo que había descubierto", ha explicado en su último vídeo. Para que todo fuera lo más realista posible, le pidió a un amigo que fuera él quien contratase al hombre. De este modo, en ningún momento sabría quién era la persona que le estaba investigando.

No fue hasta el final del trabajo cuando pudo finalmente descubrir el rostro del investigador: "Siento constantemente que alguien me está siguiendo, pero no tengo ni idea de quién es ni dónde está". Como así dejó claro en el vídeo, el detective no le seguía durante todo momento, por lo que no podía evitar "sentirse alerta".

Contratar los servicios de un detective privado, como explicó el propio trabajador, suele rondar unas 60 libras (unos 70 euros). Una rutina normal de este tipo de servicios suele ser de cinco horas e incluye no solo seguir al investigado y fotografiarle, sino poder conocer cada uno de los aspectos de su vida.

Así, finalmente tras completar el mes, los dos quedaron para presentarle los resultados. Entre toda la información obtenida se pudo ver como el detective hizo un esquema detallado de la rutina del creador de contendido en YouTube. Con fotografías y vídeos, Max pudo ver todo lo que hizo durante el mes que le siguió.

"No sé qué decir. No me puedo creer que no supiera dónde estabas", aseguró al ver todos los resultados. Aunque, el momento más impactante llegó cuando el investigador le confesó haber descubierto la contraseña de su wifi y, por tanto, tenía acceso a todos los dispositivos del joven. "Te recomiendo que cambies todas las contraseñas", fue el consejo que le dio el detective como broche final.